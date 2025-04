IU Málaga pide a la Junta ayudas económicas para los trabajadores afectados por el corte de la carretera de Ronda

RONDA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, ha criticado este jueves en Ronda "el nivel de abandono y de dejadez al que el PP, la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, está sometiendo a la serranía de Ronda por no haber acometido a tiempo actuaciones que podrían haber evitado que hoy la carretera A 397 esté cortada tras el desprendimiento que se produjo el pasado 8 de marzo".

Morillas ha dicho que "la Junta licitó el anteproyecto para hacer una actuación en esta carretera por el módico precio de 140.000 euros en el año 2021. Desde el año 2021 no hemos vuelto a saber absolutamente nada, parece ser que el PP ha metido este anteproyecto en un cajón sin hacer las actuaciones a las que se había comprometido con Ronda y que muy probablemente de haberla hecho, de haberlas puesto en práctica, hoy no estaríamos hablando de este tema que está generando y provocando un grave perjuicio a miles de trabajadores".

"Los datos que tenemos es que quienes antes a la semana se gastaban 80 euros en combustible, ahora están llegando a gastarse 250 euros. Por tanto, lo que le exigimos a la Junta es que no puede ser que vayan a tardar hasta seis meses en que esta carretera pueda volver a usarse por parte de los rondeños y de las rondeñas", ha dicho0 Morillas.

"Lo que hace falta es que se comprometan a acometer la actuación integral a la que ya se habían comprometido y que no han llevado a cabo y lo que hace falta también es que se pongan en marcha ayudas que faciliten que los trabajadores y las trabajadoras no tengan que, además de consumir tiempo de vida en la carretera, que encima tengan que seguir gastando recursos de los que en muchas ocasiones no se dispone", ha anunciado la coordinadora provincial de IU.

Morillas ha señalado que "también planteamos la necesidad de que se exima del pago del peaje a los a los trabajadores y las trabajadoras que usan la autopista porque nos parece que es de justicia".

"No puede ser que una comarca que ya se ve afectada por procesos de despoblamiento, volvamos a tener afectadas comunicaciones que repercuten en las posibilidades de que la gente pueda quedarse a vivir aquí. De nuevo estamos ante una estrategia propia del PP. Cuando no se invierte en que comarcas como la Serranía de Ronda tengan comunicaciones que sean accesibles y que permitan que la gente puede hacer su vida normal, sin consumir tiempo de vida y sin poner en muchas ocasiones en riesgo su propia seguridad y su integridad, cuando sucede esto de lo que estamos hablando es que se condena a una comarca al olvido y al despoblamiento", ha incidido.

Por su parte, Fermín Villodres, presidente de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Ronda, ha criticado que "entre una cosa y otra llevan 25 o 30 años dándole vueltas al tema de las de las comunicaciones en la serranía y yo creo que ya ha llegado la hora de que salgamos a la calle y presionemos a las administraciones para que Ronda esté bien comunicada".

"El hecho de tener una autovía de Ronda-Málaga, es muy importante porque se tiene la Universidad de Málaga a 40 o 45 minutos. Supone una oportunidad para chavales que terminan sus estudios y que en Ronda ahora mismo no se pueden quedar porque terminan las carreras y no hay posibilidad de trabajar", ha apuntado Villodres.

"Creemos que de la Junta de Andalucía se podía haber hecho algo más para mitigar la situación de los trabajadores. Hay muchas fórmulas, desde crear una tarjeta para la autovía si no se quiere liberalizar para todo el mundo o una ayuda al hospedaje. Hay que tener ganas, voluntad y sobre todo, un poco de sensibilidad", critica el representante vecinal.

La portavoz del grupo municipal Con Ronda, Fran Sancho, ha querido incidir en la delicada situación que el desprendimiento ha puesto a gran parte del tejido empresarial de la comarca, "no sólo de Ronda, sino de todos los pueblos que están viendo afectados también de las provincias de Sevilla, de Cádiz".