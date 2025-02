IU reclama "justicia y reparación" para víctimas de La Desbandá como acto de "memoria democrática y de futuro"

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La novena marcha integral de la Desbandá ha partido en la mañana de este jueves desde la Alcazabilla malagueña en dirección Almería, "recorriendo el camino que hicieran aquellas miles de personas en 1937 y que fueron masacradas por el ejército fascista".

Así, el coordinador general de IU Andalucía y diputado por Sumar en el Congreso, Toni Valero, y la coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, han participado en el acto de inicio de esta marcha que reivindica "la memoria, la justicia y la reparación de todas las víctimas del franquismo".

Valero ha recordado que "lo que hoy se inicia otro año más es un ejemplo de dignidad para toda Andalucía. Es un ejemplo de dignidad recordar a las víctimas de esa masacre, de ese crimen de guerra que se produjo, en la Desbandá de cientos de miles de civiles desarmados, de refugiados y refugiadas que estaban en Málaga ante el avance de las tropas fascistas".

"Es fundamental recordar ese pasado, es fundamental hacer memoria porque eso es un motivo de orgullo de Andalucía y porque eso es una garantía de no repetición", ha agregado.

Asimismo, ha incidido en que "es importante la memoria, hoy es importante la reivindicación porque estamos ante una auténtica ofensiva reaccionaria y revisionista. Tenemos a un Partido Popular que no se termina de incorporar a la cultura democrática. Tenemos a un PP que sigue echando tierra encima de las políticas de memoria. Tenemos a un PP que no reconoce la propia historia de Andalucía".

Al respecto, ha añadido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dijo que quería ser el presidente de todas y todos sin importar su ideología, pero no lo es de quienes tienen víctimas en las cunetas, no lo es de quienes son víctimas del franquismo, no lo es de quienes quieren reconocer en su pasado", ha criticado Valero.

"Esta marcha hasta Almería va a tener muchos kilómetros, se van a dar muchos pasos. Cada paso que se dé tiene que ser en memoria de esas víctimas civiles bajo los bombardeos fascistas en esa Juía hasta Almería, pero también cada paso tiene que ser en memoria de las víctimas palestinas ante los bombardeos sionistas, porque las bombas que cayeron contra los republicanos y republicanas son las mismas que hoy caen contra los niños y niñas palestinos y palestinas", ha enfatizado.

También Valero ha incidido en que "cada paso que se dé tiene que ser hoy también cada paso en recuerdo y en defensa de las conquistas y libertades que hemos conseguido y conquistado y que hoy nos quieren arrebatar, como la educación pública, como la sanidad pública y como las pensiones. Hoy, defender la democracia y defender las libertades pasa también por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".

Por su parte, Morillas ha subrayado que la marcha integral de La Desbandá sirve "para recordar, para rememorar el camino de la muerte, para recordar a esas mujeres, esos niños, esas niñas, esas personas mayores que fueron bombardeadas, que fueron aniquiladas por el fascismo".

"Y lo hacemos también --ha continuado-- para recordar y recordarnos que las instituciones democráticas tienen una obligación con las víctimas y con las supervivientes, tienen una obligación con la democracia porque no hay una democracia de calidad que se construya, sino es sobre los principios de la verdad, la justicia y la reparación".

Además, ha indicado que "esta marcha, además de recordar de dónde venimos y de recordar como el fascismo no dudó en aniquilar a quienes luchaban por la República y luchaban por la democracia, se la debemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras nietas".

"Esta marcha de la desbandada es un enorme acto de generosidad y es un acto de memoria de futuro y de memoria con esperanza porque sabemos que la principal vacuna que hay contra el fascismo es la verdad, la justicia y la reparación, que la mejor manera de construir una democracia con derecho es construirla sobre la memoria democrática y sobre el reconocimiento de quienes dieron su vida por esta democracia", ha incidido Morillas.

Por último, ha señalado que "la reacción fascista y la reacción autoritaria es aquí y ahora y por eso esta marcha integral de la desbandada es un acto de memoria, pero también es una acción política para combatir esa reacción fascista".

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural La Desbandá, Rafael Morales, ha explicado que el próximo día 8 de febrero se publicará en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de La Desbandá como Lugar de Memoria Inmaterial, "como un reconocimiento institucional del genocidio".