John Legend, Carlos Rivera o Miguel Ríos son algunos de los artistas que estarán la próxima semana en Starlite Marbella

Cartel de John Legend en el Starlite Occident de Marbella 2026. - STARLITE OCCIDENT MARBELLA

MÁLAGA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La próxima semana, del 20 al 26 de julio, visitarán el Starlite Occident, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella, John Legend, Carlos Rivera, Miguel Ríos o Diana Krall, entre otros.

La semana arrancará con el regreso, siete años después, de John Legend al Starlite Occident como una de las grandes voces internacionales que han marcado el siglo XXI.

En esta ocasión, presentará un espectáculo en el que recorre su vida y la evolución de su carrera, narrada en primera persona, en un formato que acerca aún más su historia al público.

Desde sus inicios en el neo-soul de Filadelfia hasta su debut con 'Get Lifted' en 2004, Legend ha forjado "una carrera imprescindible". Es el primer afroamericano en lograr el estatus EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), el autor de 'All of Me' combina hoy su éxito musical con un fuerte impacto social y una presencia escénica siempre elegante.

Por otro lado, el martes 21 de julio, la pianista y cantante canadiense Diana Krall, regresará a Starlite Occident. Krall es la única cantante de jazz cuyos ocho álbumes han debutado en el primer puesto de la lista Billboard Jazz Albums y hasta la fecha, ha sido reconocida con dos premios Grammy, diez premios Juno, nueve discos de oro, tres de platino y siete multiplatino.

El talento de Krall transciende cualquier estilo musical y la ha convertido en una de las artistas más reconocidas de todos los tiempos con temas como 'The look of love' o 'Lets fall in love'.

El miércoles 22 de julio será el turno de Carlos Rivera, una de las voces más admiradas de México, que regresará por cuarta vez a Starlite Occident.

Su técnica vocal, unida a una entrega absoluta sobre el escenario, ha sido reconocida por la crítica especializada, creando una conexión poderosa y genuina con el público. Con una trayectoria consolidada entre conciertos multitudinarios y grandes producciones musicales, Carlos Rivera se ha convertido en una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional.

Su versatilidad artística, su sensibilidad interpretativa y su capacidad para emocionar lo sitúan como un referente indiscutible de la música en español.

Tras su paso por Starlite Occident en 2021, 2022 y 2023, el artista presentará en esta nueva edición algunos de sus grandes éxitos como 'Que lo Nuestro Se Quede Nuestro', '¿Cómo Pagarte?', 'Me muero', 'Regrésame Mi Corazón' o 'Digan lo Que Digan'.

Por otro lado, el jueves 23 de julio, el escenario auditorio de Starlite Occident de Marbella recibirá al grupo estadounidense Kool & the Gang. Formados como un conjunto de jazz a mediados de los 60, Kool & the Gang se convirtió en uno de los grupos de funk más influyentes y populares de los 70 y 80 tras su gran éxito 'Celebration'.

Reconocidos por su capacidad de improvisación en directo, sonido y energía arrolladora, el jueves 23 de julio el público del festival boutique vivirá una de las noches más especiales del verano junto a las leyendas del R&B y soul a nivel mundial.

MIGUEL RÍOS, SÁBADO 25

La semana cerrará con el regreso a Starlite Occident del pionero e icono del rock en español, Miguel Ríos. El cantautor granadino actuará en los escenarios de Marbella el próximo sábado 25 de julio.

Con más de 65 años sobre los escenarios, el artista se mantiene incombustible, genuino y rockero. 'Bienvenidos', 'Santa Lucía', 'El río' o 'El himno a la alegría' son solo algunos de los grandes éxitos que demuestran una trayectoria impecable y reconocida a nivel mundial.

Dispuesto a seguir escribiendo nuevas páginas en el gran libro de la historia del rock en español, el sábado 25 de julio será una ocasión única en Starlite Occident para revivir emociones junto al rock'n'roll de Miguel Ríos.