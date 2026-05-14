Jornada de puertas abiertas en los espacios expositivos municipales de Málaga por el Día Internacional de los Museos

Archivo - Centre Pompidou Málaga en el Cubo del puerto - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El 18 de mayo, como cada año, se celebra el Día Internacional de los Museos (DIM) y para conmemorar esta fecha se ha programado una jornada de puertas abiertas y actividades en los espacios expositivos y museos de la ciudad de Málaga.

Este año el ICOM (International Council of Museums) ha propuesto el lema 'Museos uniendo un mundo dividido' y los distintos espacios expositivos han programado una serie de actividades que invitan al público a reflexionar sobre el potencial de los museos "para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo", según la organización.

El DIM se celebró por primera vez hace 40 años. El año pasado, más de 37.000 museos participaron en el evento en unos 158 países y territorios, según actos del ICOM. La organización ha tenido en cuenta para la elección de la temática la transformación constante de la sociedad y cómo los museos se encuentran a la vanguardia de estos cambios ante un "panorama dinámico moldeado por acontecimientos globales cambiantes", subrayan desde el ICOM.

MUCAC LA CORACHA

Así, el MUCAC La Coracha celebra el Día Internacional de los Museos con apertura de 10,00 a 20,00 horas y entrada gratuita, invitando a recorrer sus exposiciones en curso.

Un itinerario en el que se podrá visitar 'Tejiendo historias', muestra colectiva comisariada por Alicia Ventura que reúne 48 obras de 39 artistas y aborda las genealogías del arte textil en España; 'Arquitectura sin centro. Archipiélagos', una exposición que presenta 36 maquetas de proyectos arquitectónicos recientes firmados por distintos estudios; 'Val del Omar. El laboratorio PLAT', dedicada al laboratorio Picto Lumínico Audio Táctil del cineasta granadino; 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré', con una selección de más de cincuenta fotografías en blanco y negro; y 'Ayer. Colección 1940-1990', que reúne más de 120 obras de 73 creadores procedentes de la colección municipal y otros fondos.

CASA NATAL PICASSO, MEET Y POMPIDOU

Por otro lado, el Museo Casa Natal Picasso, la Colección del Museo Ruso, Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) y el Centre Pompidou Málaga celebrarán el domingo 18 de mayo el Día Internacional de los Museos con una jornada de puertas abiertas, visitas guiadas y mediación en sala.

En el Museo Casa Natal Picasso habrá acceso libre durante toda la jornada y se ofrecerán visitas guiadas combinadas a la colección permanente y a la exposición temporal 'Ni musas ni modelos. Mujeres artistas en las colecciones del Museo Casa Natal Picasso' a las 12,00 y a las 18,00 horas. Además, el servicio de mediación en sala estará disponible de 13,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 18,00 horas.

Por su parte, el Centre Pompidou Málaga celebrará esta jornada con entrada gratuita y visitas guiadas a sus exposiciones. De 12,30 a 13,30 horas, la visita estará dedicada a la exposición temporal 'El gesto y la materia. Abstracciones internacionales (1945-1965)' mientras que de 18,00 a 19,00 horas se ofrecerá un recorrido por la colección semipermanente 'To Open Eyes. Miradas de artista'. Asimismo, habrá mediación en sala entre las 16,00 y las 17,00 horas.

La Colección del Museo Ruso y Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) realizarán una apertura extraordinaria con acceso gratuito y distintas visitas guiadas a lo largo del día. Por la mañana, entre las 12,00 y las 13,00 horas, tendrá lugar un recorrido por las exposiciones 'Realismo Romántico I. Fotografías (2000-2025)', de Valery Katsuba; 'Anna Pávlova. Una vida sin fronteras'; y la selección de arte ruso de la colección de José María Castañé.

Por la tarde, de 18,00 a 19,00 horas, se realizará una visita guiada a la exposición 'Un tiempo para mirar (1970-2020)', de Marisa Flórez. Además, el servicio de mediación en sala estará disponible de 13,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 18,00 horas.

MUSEO CARMEN THYSSEN

Asimismo, en colaboración con el Conservatorio Superior de Danza de Málaga 'Ángel Pericet', las actividades con motivo del Día Internacional de los Museos, comienzan el domingo 17 de mayo. Para este día, está programada la representación de 15 piezas de danza realizadas por docentes y alumnado de este propio Centro Superior de Danza. La cita será a las en el patio interior de este espacio a las 12,00 horas, con acceso gratuito.

Por otro lado, el 18 de mayo, el Museo abrirá en lunes de forma extraordinaria como jornada de puertas abiertas de acceso gratuito. Los visitantes podrán recorrer tanto la Colección permanente como el yacimiento arqueológico y la exposición temporal Archipiélago. Cartogragfía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980).

ACTIVIDADES EN OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA CIUDAD

De igual modo, en otros espacios culturales de la ciudad también se han organizado actividades especiales para la conmemorar el DIM. En el caso del Mimma, la celebración de este día se adelanta al domingo 17 de mayo, con una programación de visitas guiadas a la colección permanente a las 16,00, 17,00 y 18,00 horas. El aforo para participar en esta actividad es limitado.

En el Museo del Automóvil y de la Moda, además de la apertura gratuita, mantiene su horario de apertura habitual para la jornada, que es de lunes a domingo, de 10,00 a 14,30 horas y de 16,00 a 19,00 horas.

También en el Museo Jorge Rando ha programado para el lunes una jornada de puertas abiertas en su horario habitual, que es de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

Por último, en el Museo Revello de Toro abrirá de forma gratuita el lunes de 10,00 a 20,00 horas y ha diseñado un programa de visitas guiadas a las 11,00, a las 13,00 y a las 18,00 horas.