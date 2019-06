José Alberto Armijo (PP) recupera la Alcaldía de Nerja con el voto de Vox, que no gobernará

Publicado 15/06/2019 17:14:49 CET

NERJA (MÁLAGA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'popular' José Alberto Armijo ha sido proclamado este sábado alcalde del municipio malagueño de Nerja con los votos de los diez concejales del PP y el del único edil de Vox y ha recuperado de este modo el bastón de mando, que perdió en 2015 a manos del PSOE tras veinte años como regidor, 16 de ellos con mayoría absoluta.

El PP fue la fuerza más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo en Nerja y obtuvo diez concejales, quedándose a uno de la mayoría absoluta, aunque con varias opciones abiertas de pacto, pues tanto Ciudadanos (Cs) como Vox y la formación independiente Unidos Por Nerja obtuvieron un representante cada una.

Tras unas semanas de intensas negociaciones, en las que el acuerdo entre PP y Cs parecía cercano, finalmente ambas formaciones no han llegado a un entendimiento y Armijo no ha contado con el voto de Cs en el pleno de investidura, aunque sí ha recibido el apoyo del único concejal de Vox, que le ha otorgado la mayoría absoluta.

No obstante, el alcalde y los suyos iniciarán el mandato gobernando en minoría, pues el apoyo del representante de Vox, Miguel Armijo, se ha circunscrito únicamente a la investidura y no entrará en el equipo de Gobierno municipal y, por lo tanto, no asumirá delegaciones.

Durante su discurso, el regidor ha agradecido la confianza de los vecinos, "que en siete ocasiones consecutivas nos han dado su apoyo mayoritario", y se ha mostrado "convencido" de que su equipo de gobierno "va a colocar a Nerja y a Maro, a pesar de las dificultades, en la senda del progreso y del bienestar de nuestra gente".

"Comienza en este Ayuntamiento un nuevo tiempo político; el pueblo habló en las urnas el pasado 26 de mayo y manifestó claramente lo que quiere y, sobre todo, lo que no quiere", ha afirmado Armijo, que ha considerado que, por ello, ahora lo que toca "es analizar el presente, evitar errores del pasado y especialmente mirar con optimismo al futuro".

La investidura de José Alberto Armijo deja en la oposición al PSOE de la hasta ahora alcaldesa, Rosa Arrabal, quien acabó en 2015 con veinte años ininterrumpidos de gobierno del PP en el municipio gracias a un pacto con IU y Espacio Verde-Podemos apoyado por Cs.

Además de los diez concejales del PP, el de Vox, el de Ciudadanos y el de Unidos Por Nerja, la Corporación municipal surgida de las elecciones del pasado 26 de mayo en esta localidad la conforman seis ediles del PSOE y dos de Adelante Nerja.