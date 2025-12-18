Los jugadores del Málaga CF visitan a los pacientes del Hospital Quirónsalud Málaga por Navidad - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes y el personal del Hospital Quirónsalud Málaga han recibido este jueves, 18 de diciembre, la visita de los jugadores del Málaga CF Dani Lorenzo y Moussa, así como del humorista malagueño Tomás García.

Los miembros del equipo y el actor malagueño han querido felicitar las Fiestas y desear una pronta recuperación a niños y mayores que se encuentran ingresados en fechas tan señaladas en Quirónsalud Málaga, proveedor médico y hospital de referencia del Málaga CF, deseándoles una pronta recuperación y repartiendo algunos regalitos para hacer la estancia lo más llevadera y navideña posible.

El Hospital Quirónsalud Málaga es Proveedor Médico Oficial del Málaga CF desde esta temporada 2025/26, por lo que se encarga de proveer a los mismos de las necesidades de salud durante la temporada de los jugadores y jugadoras del primer equipo, masculino y femenino, así como del Atlético Malagueño y Juvenil A, ofreciendo atención médica integral, seguimiento especializado y los recursos asistenciales más avanzados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles lesiones.