La Junta confía en que la fase 2 "traiga la recuperación económica a Málaga"

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha expresado este jueves su confianza en que el pase a la fase 2 de la provincia de Málaga, que está previsto que se apruebe este viernes, "suponga un impulso a la recuperación económica de la provincia, reincorporando empleo y actividad que sirva de estímulo al sector productivo malagueño y al conjunto de la sociedad para demostrar su fortaleza en la salida de esta grave crisis que ha ocasionado la pandemia de COVID-19".

Navarro ha reivindicado, "por el conjunto de la sociedad, ese avance de fases de forma equilibrada y justa para Málaga, que permita la evolución económica y social cuando contamos con las garantías que vienen proporcionando los datos sanitarios hace tiempo".

Asimismo, ha apuntado que para el impulso de esta recuperación la Junta de Andalucía "tiene en marcha ya diferentes medidas de apoyo al empresariado y a los sectores que conforman el entramado de nuestro sector productivo y se han visto gravemente afectados por los efectos de la pandemia del COVID-19".

Entre ellas ha expuesto la movilización por parte del Gobierno andaluz de 1.020 millones de euros para dar liquidez a los autónomos, mutualistas y pymes; la agilización del pago a proveedores por parte de la Junta; el plan de choque para el sector turístico que ha diseñado la Consejería del ramo y movilizará más de 243 millones de euros; o los 10,5 millones de ayudas a ayuntamientos para acondicionar las playas para el baño.

"Pese a que el incomprensible retraso en pasar a la fase 2 de Málaga nos ha restado tiempo en esta recuperación, los malagueños hemos demostrado siempre capacidad para superar las dificultades y el empuje necesario que ha llevado a la provincia a los récord de crecimiento económico y fiabilidad que registraba antes de esta crisis", ha manifestado en un comunicado.

De igual modo, la delegada ha abundado que fue "injusto quedarnos en la fase 1, cuando cumplíamos todos los criterios técnicos y sanitarios exigidos por el Ministerio" y ha calificado de "inadecuadas" algunas de las medidas de la misma, como las relativas a los horarios de salida para la población.

En el caso de Andalucía, ha continuado, "desde el primer momento el presidente, Juanma Moreno, planteó cambiar los horarios para que los menores no estuvieran en la calle en horas de temperaturas más elevadas y no hemos obtenido respuesta, lo que han hecho es dar una mala solución, ya que con la flexibilización horaria de dos horas en la mañana o en la tarde podría darse la coincidencia en espacios públicos de personas mayores, que es el colectivo mas vulnerable y de mayor riesgo, con los niños que son vectores de contagio, y también con los deportistas; entonces todo el esfuerzo que hemos hecho no valdría para nada".

Por último, la delegada ha puntualizado que "lo que había que hacer era separar los horarios de mayores y niños, como ha pedido desde el principio el presidente Juanma Moreno".