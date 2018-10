La Junta dice que está dispuesta a "abordar desde cero" el proyecto del auditorio provincial de Málaga

Actualizado 29/08/2018 14:07:00 CET

MÁLAGA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado este miércoles que el Gobierno andaluz está dispuesto a hablar con el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y el Ministerio de Cultura para "abordar desde cero" el proyecto del auditorio provincial para la ciudad.

Vázquez ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre los proyectos culturales pendientes en la ciudad de Málaga, de los que también ha afirmado que existe "la oportunidad para darle impulso definitivo a la biblioteca provincial".

Sobre el auditorio, el consejero ha explicado que desde la Junta abogan por "empezar de nuevo" frente a la propuesta del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de retomar el proyecto de 2005, porque "lo enterró el Gobierno de Mariano Rajoy".

"Yo creo que el alcalde de Málaga ha resucitado con el auditorio. Durante seis años que ha gobernado el PP ha permanecido callado. Vio cómo se sepultaba ese proyecto y se disolvía el consorcio y no dijo nada, y ahora retoma la idea porque estamos ya en precampaña electoral y no tiene nada que ofrecer nuevo a la ciudad de Málaga", ha apuntado el consejero andaluz.

De igual forma, Vázquez ha detallado que las administraciones deben hablar de un nuevo proyecto porque "las circunstancias son distintas" a las de 2005, pero el auditorio es necesario en Málaga porque "hay una vocación musical" y "una apuesta por la cultura".

Por estos motivos, ha señalado que una vez se reúnan las instituciones se definirá "cuál es el proyecto más adecuado para la ciudad de Málaga, teniendo en cuenta que necesita un auditorio".

BIBLIOTECA PROVINCIAL EN SAN AGUSTÍN

Por otro lado, el consejero también ha avanzado que "precisamente" este jueves se reunirá con el ministro de Cultura, José Guirao, para tratar "todos los asuntos pendientes del Gobierno de la nación con Andalucía", entre los que se encuentran la biblioteca provincial de Málaga.

"Para nosotros es uno de los temas prioritarios; se lo reclamábamos al Gobierno anterior y se lo reclamamos a este, no hemos cambiado un paso. Mantenemos la misma tónica entendiendo que Málaga se merece tener una sede fija, estable y definitiva de la biblioteca provincial", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que "ha habido un impulso por parte del Ministerio de Cultura, que ya se han dado los pasos para la segunda fase de las prospecciones arqueológicas", además de tener constancia la "especial sensibilidad" del ministro con este tema.

"Desde el año 1994 la sede de la biblioteca provincial de Málaga está en una sede interina que requiere una sede ya definitiva. Esta realidad ha supuesto que la Junta de Andalucía tenga que invertir hasta siete millones de euros para que la biblioteca tuviera una sede digna aunque fuera provisional", ha explicado.

Por estos motivos, ha remarcado que "es hora ya de que el Gobierno tome el toro por los cuernos y no pase como en años anteriores, donde si se han dibujado partidas en los Presupuestos Generales del Estado no se han ejecutado y donde cuando en otros años no se han incluido ni siquiera partidas en los Presupuestos Generales del Estado".

Asimismo, ha recordado que en 2014 había un acuerdo para que la sede fuera el Convento de la Trinidad, pero el Gobierno del PP "cambió de manera unilateral el destino de la sede definitiva, pero tenemos el convento de San Agustín aquí para acometer todos los trabajos necesarios".