Junta ofrece colaboración al Gobierno de España en la OPE y espera ver si fructifican las conversaciones con Marruecos

MARBELLA (MÁLAGA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado que la Junta de Andalucía está "como siempre" dispuesta a colaborar sobre el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) y ha apuntado que están a la espera de "instrucciones del Gobierno de España y a ver qué fructifican esas conversaciones con el Reino de Marruecos", que, según ha apuntado, "ha anunciado una prórroga al menos hasta el 10 de julio del estado de alarma".

En declaraciones a los periodistas en Marbella (Málaga), donde ha presentado junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, el Plan Playas Seguras, Bendodo ha señalado que Marruecos ha anunciado una prórroga al menos hasta el 10 de julio, por lo que "no sé si eso significará que después se vuelve a prorrogar o si no se prorroga, si autorizarán o pactarán la OPE o no".

En cualquier caso, ha apuntado que "hasta el 10 de julio Marruecos sigue en estado de alarma y por tanto las fronteras, cerradas"; por lo que ha asegurado que "hasta esa fecha no vamos a saber si se produce o no la OPE", que este lunes día 15 tendría que haber comenzado en un año normal "pero por las circunstancias del COVID-19 no ha sido así".

"En cualquier caso, desde el Ejecutivo de Andalucía siempre estamos a disposición del Gobierno de España y a profundizar en las buenas relaciones con el Reino de Marruecos", ha incidido, recordando que las relaciones internacionales con otros países "les corresponde al Gobierno, nosotros como comunidad autónoma en la OPE lo que hacemos es colaborar".

"Estamos dispuestos como siempre a colaborar y esperamos las instrucciones del Gobierno de España y a ver qué fructifican esas conversaciones con el Reino de Marruecos", ha indicado el consejero de Presidencia.