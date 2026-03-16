Junta pide una respuesta "inmediata" a desconexión de Málaga por AVE: "Los malagueños se merecen mucho más del Gobierno"

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una imagen de archivo en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha pedido una "respuesta inmediata" ante la "desconexión ferroviaria" que tiene Málaga con el resto de la península al no disponer de una conexión completa y directa por alta velocidad, y ha solicitado mayor inversión en ferrocarriles. "Los andaluces y los malagueños se merecen mucho más del Gobierno de España", ha dicho.

Así lo ha señalado Díaz en declaraciones a los periodistas en Marbella (Málaga), en las que ha considerado que los malagueños "merecen respuesta" y también "agilidad" por parte del Ejecutivo central, al igual que, ha dicho, "la agilidad que ha tenido el Gobierno andaluz para hacer frente al tren de borrascas que ha sucedido en nuestra comunidad autónoma, que hemos tenido en Málaga".

"No hemos tenido una respuesta inmediata ni de Adif ni del ministerio en este corte que tiene Málaga con la alta velocidad y con esta desconexión que tiene Málaga con Madrid y con el resto de la península", ha asegurado la consejera, quien ha pedido "muchos más datos y más transparencia" respecto a esta situación: "No sabemos, no sabemos nada", ha insistido.

Así, ha esperado que el presidente de Adif, que este lunes visita las obras en la vía en Álora (Málaga), dé fechas e intente "aportar alguna solución", aunque ha lamentado que "desde luego hasta la fecha no hemos tenido nada", al tiempo que ha recordado que los empresarios malagueños ya han hablado "de las pérdidas económicas que se han producido debido a este corte".

"Siempre decimos lo mismo, hace falta inversión en ferrocarriles, hace falta inversión en alta velocidad, pero también en media distancia y en Cercanía", ha aseverado la consejera, quien ha considerado que "lo que no puede ser es que tengamos inversión en otras comunidades autónomas y en Andalucía nunca haya la inversión necesaria".

En este punto, ha puesto como ejemplo el de la línea de Cercanías C-1 que va desde Málaga capital a la ciudad costasoleña de Fuengirola, que es la "más rentable", pero en la que, ha dicho, "no tenemos la inversión suficiente". "No tenemos la respuesta del Gobierno de España que necesitamos", ha incidido la consejera.

"Creo y entiendo, y así lo vamos a seguir defendiendo en todo momento, que los andaluces y los malagueños se merecen mucho más del Gobierno de España. Desde luego, no somos ciudadanos de segunda ni somos españoles de segunda. Necesitamos la misma inversión que el resto de las comunidades autónomas", ha finalizado.