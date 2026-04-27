El Kanka lanza un concurso de teloneros malagueños para sus seis conciertos en el Teatro Cervantes de Málaga

Archivo - El cantautor El Kanka en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kanka ha lanzado un concurso de teloneros malagueños para sus seis conciertos en el Teatro Cervantes de Málaga en junio en los que el cantante presentará en concierto, junto a su banda habitual, las canciones de su séptimo disco 'La Calma'.

Así lo han informado en una nota, en la que han señalado que seis seis artistas musicales de la provincia de Málaga o residentes serán los encargados de abrir cada noche gracias a este concurso, organizado por el cantante, en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.

Este lunes se abre el plazo de recepción de candidaturas y, tras varias fases, 12 seleccionados por el público y por un jurado profesional, actuarán en el Centro Cultural La Caja Blanca de Málaga en una gran final de la que se saldrán los seis ganadores.

El Kanka lanzó el pasado mes de febrero su nuevo disco 'La Calma', el séptimo trabajo discográfico de su carrera. Para celebrar este lanzamiento, la gira nacional se detendrá durante seis noches --los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio-- en uno de los escenarios más emblemáticos de Málaga, el Teatro Cervantes.

Nunca antes El Kanka había actuado tantos días seguidos en el mismo espacio, pero se ha tenido en cuenta "el cariño que siempre le ha demostrado la ciudad y su público", que podrá disfrutar del nuevo repertorio, interpretado junto a toda su banda habitual. Las entradas pueden conseguirse en www.elkanka.com.

Según han explicado, El Kanka ha querido dar un impulso a quienes se dedican a la música desde Málaga y por ello, en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento, ha lanzado esta convocatoria para que un/a solista, banda u otras formaciones o agrupaciones musicales le acompañen en el escenario abriendo como teloneros cada una de las seis noches del Teatro Cervantes.

Este concurso tiene por objeto la promoción, visibilización y difusión de artistas musicales locales. La participación es gratuita y abierta para mayores de 16 años; solistas, dúos, tríos, bandas u otras formaciones; nacidos o residentes en la provincia de Málaga. Las bases del concurso se pueden consultar en www.elkanka.com, en las redes sociales del artista así como en las del Área de Juventud del Ayuntamiento.

La primera fase comienza este lunes con la apertura de inscripciones hasta el 10 de mayo de 2026. Los participantes deberán publicar un vídeo en Instagram utilizando el hashtag oficial del concurso, #los6delkanka, y mencionando a las cuentas de El Kanka y del Área de Juventud del Ayuntamiento.

El día 12 de mayo y hasta el 18 de mayo estará abierta la segunda fase, la votación popular online donde todo aquel que quiera podrá votar a través de una plataforma web específica al participante que desee que acompañe a El Kanka en sus conciertos (habrá un voto por persona).

El resultado de la votación popular tendrá un valor del 50% en la valoración global del concurso. Los días 19 y 20 de mayo, un jurado profesional valorará a los participantes y el resultado será el 50% restante. La tercera fase será la selección de 12 finalistas que se anunciarán el 21 de mayo a través de la web del concurso y de las redes sociales de El Kanka y del Área de Juventud.

La cuarta fase será la gran final, en la que cada participante de los 12 seleccionados dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para realizar una actuación en directo el día 1 de junio de 2026 en el Centro Cultural La Caja Blanca de Málaga. Finalizadas todas las actuaciones, se procederá a la votación final, de forma que cinco ganadores serán seleccionados por el jurado profesional presente en el evento y uno adicional será elegido mediante votación del público asistente.

Los seis artistas o grupos ganadores actuarán cada uno una noche como teloneros de El Kanka disponiendo de un tiempo de 20 minutos y recibirán una remuneración de 300 euros.