Linn Grant, ganadora de la Race to Costa del Sol, de la Ladies European Tour patrocinada por Turismo Costa del Sol

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sueca Linn Grant ha completado una excelente temporada al concluir en tercera posición en el Andalucía Costa del Sol Open de España y adjudicarse la Race to Costa del Sol, orden de mérito del Ladies European Tour patrocinada por Turismo Costa del Sol, tras una dura pugna con su compatriota, Maja Stark, que ha sido segunda.

La mejor española en esta clasificación ha sido la malagueña Ana Peláez, con una brillante quinta posición que premia su gran temporada, en la que estrenó su palmarés profesional en el Comunidad de Madrid Ladies Open y consiguió cinco 'Top 10' en un total de 21 torneos disputados.

En tercera posición de la Race to Costa del Sol de este año ha concluido Johanna Gustavsson, completando un podio eminentemente sueco y que certifica la gran temporada de las golfistas nórdicas.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, fue la encargada de entregar el premio de la Race to Costa del Sol a Linn Grant, un trofeo diseñado por el escultor escocés afincado en Benahavís, David Marshall, y además de dar la enhorabuena a la campeona, quiso resaltar la importancia que tiene este ranking en la estrategia promocional de la región.

"Este evento nos está dando grandes satisfacciones con los diferentes torneos del ranking del Ladies European Tour vinculados a nuestro destino, una apuesta contundente por el golf femenino, tanto a nivel profesional como amateur, que nos está otorgando ya una importante difusión de marca e imagen en mercados de especial interés para el destino y que tienen un alto porcentaje de mujeres golfistas como Alemania, Suecia, Francia, Suiza, EEUU, Canadá y varios países de Asia", ha declarado.

Turismo Costa del Sol lleva muchos años apostando por el golf como producto turístico y por ello, Del Cid ha insistido en que "la entidad continuará por esa línea, con una oferta personalizada que haga que crezca la fidelización, porque todos encuentran una Costa del Sol a su medida y, por eso, vamos a seguir trabajando para mostrarles que tenemos un destino perfecto, todo el año".

Ha concluido señalando que "la Costa del Sol lo tiene claro, la promoción del golf femenino es especialmente interesante, pues la mujer golfista gasta más y disfruta de una oferta complementaria más amplia".

En 2020 Turismo y Planificación Costa del Sol se asoció con el Ladies European Tour para patrocinar la orden de mérito del circuito, que desde entonces se denomina Race to Costa del Sol.

La labor de Turismo y Planificación Costa del Sol se centra en la promoción de la Costa del Golf asesorando y respaldando a todas las instituciones y entidades relacionadas con esta industria. La Costa del Sol es una región prioritaria para la Iagto (Asociación Internacional de Turoperadores de Golf), que siempre ha destacado su papel predominante en Europa continental.

TOP TEN

Linn Grant es, sin lugar a dudas, la golfista del año en el Ladies European Tour. Con 17 torneos disputados, cuatro victorias y nueve 'Top 10' en el circuito, la jugadora de 23 años también se convirtió el pasado mes de junio en la primera golfista que lograba imponerse en un torneo del DP World Tour, concretamente en el Volvo Car Scandinavian Mixed, por delante de su compatriota Henrik Stenson y el escocés Marc Warren.

Así mismo, la jugadora de Helsingborg también ha participado este año en el LPGA Tour y en seis torneos disputados ha cosechado una tercera posición, dos octavos puestos y un décimo noveno, unos resultados que la sitúan como favorita a ser la 'rookie' del año en el Circuito Femenino Americano.

Grant, que también ha debutado este año en el Ladies European Tour, declaró estar "muy satisfecha con la temporada que he hecho, he tenido buenos resultados y eso me ha permitido disfrutar mucho jugando", y no ocultó su alegría por ganar la Race to Costa del Sol, no sólo por ella, también por la temporada de sus compatriotas: "Esto es enorme para el golf sueco. Yo misma he tenido a Caroline Hedwall como modelo a seguir, así que verla ganar el Andaucía Costa del Sol Open de España ha sido muy emocionante".

Por su parte, Alexandra Armas, directora ejecutiva del Ladies European Tour, agradeció el apoyo a Turismo Costa del Sol y felicitó a la jugadora sueca: "La Race To Costa del Sol 2022 ha sido testigo de una gran batalla entre Linn y Maja que llegó hasta el final de la temporada en la Costa del Sol. Muchas felicidades a Linn por conseguir el título, es una gran ganadora, y estamos encantados de entregarle el premio. En su primera temporada completa en el Tour, ha ganado cuatro veces y ha demostrado que su futuro es muy brillante y este título es una recompensa más por el duro trabajo que ha realizado".