Lola Salvador, Premio Ricardo Franco en el Festival de Málaga: "En la Academia nos matamos cada mañana a navajazos"

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guionista Lola Salvador recibe este lunes el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine en el 28 Festival de Cine de Málaga y en su encuentro ante los medios, junto con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, ha reflexionado sobre su profesión y ha defendido la labor artesanal.

"El que no escribe, no teclea, no tiene derecho. ¿Qué es esto de que alguien se ha inventado la historia? Ya estaba inventada la vida", ha expresado la guionista, que se ha definido como "muy radical en estas cosas".

Para ella, el peso de los guiones recae sobre la persona que les da forma y no tanto sobre quien los idea: "¿Qué es un showrunner? ¿Uno que corre? Todo eso ha empeorado mucho, por una simple razón: el dinero", ha incidido.

La también escritora, productora y directora de cine --ganadora del Premio Nacional de Cinematografía 2014-- nació en Barcelona en 1938 y ha mostrado a lo largo de toda el encuentro una franqueza muy directa. "En la Academia nos matamos todas las mañanas a navajazos", ha afirmado sobre la institución que le reconoce con este galardón.

"Vamos a llamar las cosas por su nombre, que es algo que hacemos los guionistas y los escritores", ha sostenido Lola Salvador, que ha asegurado que los premios le "horrorizan". Según ha dicho, ha aceptado este únicamente porque le llamó el propio Vigar y porque lleva el nombre del difunto cineasta español Ricardo Franco.

Para ella, que ha trabajado con otros iconos del cine español como Pilar Miró, Jaime Chávarri o Fernando Fernán Gómez, cualquier género "viene bien" para contar lo que quiere transmitir: "Se trata de reflejar algo de la realidad, y que eso sea verdad. Dentro de la comedia, de la denuncia social, de la investigación de un lenguaje, pero que sea algo de verdad", ha resumido.

"Los que contamos historietas en la plaza del pueblo no somos más que alguien que divierte a quien pasa por al lado. La solución total (a los problemas del mundo) está en que la gente que escucha piense qué les conviene", ha reflexionado Salvador, que se ha mostrado muy crítica con el creciente belicismo en el mundo.

La veterana guionista también ha expresado que no le preocupa el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, que cree que se puede ocupar de los textos menos relevantes o menos artísticos.

"Quien tenga algo que contar, ya sea Shakespeare o una desgraciada como Lola Salvador, ya se apañará a contarlo como sea", ha dicho la guionista, que se ha mostrado "a favor de todo lo que se llame inteligencia".