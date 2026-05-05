Luz verde a la modificación de la ordenanza del Servicio Público de Transporte

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma inicial el proyecto de modificación del artículo 14 de la ordenanza del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros, por la cual se regula la gestión del servicio público de transporte que presta la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

El objetivo de esta modificación, tal y como aprobó tanto el consejo de la EMT como la comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad en marzo de 2025, es, por un lado, el de elevar el umbral de ingresos requeridos para poder ser beneficiario de esta tarjeta; y por otro, el de actualizar 10 céntimos el precio del billete sencillo del autobús, que pasará a costar, una vez entre en vigor el texto modificado, 1,50 euros.

Respecto al umbral de ingresos requeridos para acceder a la tarjeta Oro, con esta modificación se elevará desde los 900 euros actuales (1.800 en caso de vivir en pareja) hasta los 1.025 euros (2.050 si es conjunta) para las personas de 65 o más años, con residencia en Málaga capital. De la misma manera, se beneficiarán de estas nuevas condiciones los mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, que desde 2023 pueden acceder a la tarjeta oro.

Así, la gratuidad se aplicará a usuarios con ingresos máximos de 1.025 euros al mes, mientras a rentas superiores se les ofrecerán descuentos.

En concreto, a personas con ingresos de entre 1.025 y 1.445 euros al mes podrán acceder a la Tarjeta oro 10, un abono de 9,95 euros mensuales con viajes ilimitados. Por su parte, las personas con ingresos superiores a 1.445 euros mensuales también tendrán descuento a través de la denominada Tarjeta oro 27, que permite realizar viajes ilimitados en toda la red de la EMT por 27 euros al mes.

Estos precios son los habituales, si bien, cabe recordar que hasta el próximo 31 de diciembre están bonificados al 50%, de acuerdo al Real Decreto Ley por el que se bonifica el 30% del precio del transporte colectivo y la aportación del 20% por parte del Consistorio.

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE CIUDADES INTERCULTURALES

En materia de Participación Ciudadana, se ha dado luz verde a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Ciudades Interculturales con el objetivo de regular la forma y las condiciones en las que se desarrollarán las relaciones con esta entidad, que coordina la Red de Ciudades Interculturales (RECI), a la que pertenece Málaga tras aprobarse su adhesión en el Pleno del 27 de noviembre de 2025.

A través de este acuerdo, con una vigencia de cuatro años, el Consistorio se compromete a participar en las actividades de la RECI, una agrupación de una veintena de ciudades españolas comprometidas con el impulso de políticas públicas que favorezcan la gestión positiva de la diversidad y que forma parte de la red internacional Intercultural Cities impulsada por el Consejo de Europa, así como a contribuir a su financiación con una cuota de membresía de 2.500 euros anuales.

En otros asuntos, la junta de gobierno local ha aprobado el expediente para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración del Día de Europa 2026, organizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga, el Centro de Debate y Desarrollo y la Sociedad Económica de Amigos del País para el sábado 9 de mayo entre las 12,30 y las 13,00 horas en la plaza de la Constitución.

Por último, se ha dado luz verde a la cesión temporal gratuita al Ayuntamiento de una parcela propiedad de Votorantim Cementos España para destinarla a aparcamiento público durante los meses de verano.

En concreto, para dotar de plazas de aparcamiento público el entorno de la playa de Peñón del Cuervo y facilitar a la ciudadanía malagueña el estacionamiento de sus vehículos de forma gratuita. La cesión de este espacio tendrá efecto desde el viernes, 9 de mayo, hasta el próximo 30 de septiembre.