Magdalena Álvarez: "No podemos tolerar que nos desmantelen el Estado del bienestar en Andalucía"

El PSOE de Málaga reconoce con el Premio Carmen Olmedo a la exministra de Fomento y a Ana Paula Montero a título póstumo

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, ha llamado este sábado a los socialistas a "movernos" para que no desmantelen el Estado del bienestar en Andalucía.

"No podemos tolerar lo que está pasando con la sanidad y con la educación. No lo podemos ni debemos tolerar. No por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos y por todas las generaciones que van a venir detrás. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros hemos montado esto", ha asegurado en el acto de entrega del VIII Premio Carmen Olmedo, que el PSOE ha concedida a la exministra y a la que fuera parlamentaria andaluza y delegada de Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ana Paula Montero, a título póstumo

Álvarez ha destacado que "tenemos por delante un tiempo precioso para luchar contra lo que representa Moreno Bonilla y el Partido Popular". "El momento dulce en el que está nuestro país y en el que está Andalucía es gracias a nosotros, que somos los que hemos trabajado para que exista ese Estado del bienestar. Tenemos un enemigo de la democracia y un enemigo de la igualdad, un enemigo de todo por lo que hemos luchado, que es el Partido Popular, porque todo el mundo piensa en Vox, pero es que son lo mismo. Se retroalimentan, se tapan sus vergüenzas, buscan pactos que justifiquen cualquier cosa que es intolerable", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que "el PP ha ganado las elecciones en Andalucía a lomos de una corrupción inexistente de la cúpula socialista de la Junta de Andalucía". "No ha existido tal corrupción. Es mentira. Es un bulo", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que el Tribunal Europeo "no tiene competencia, no tiene capacidad, no va a decir nada, pero mientras que lo dice o no lo dice, que es a lo que juegan, van a tratar de ganar las siguientes elecciones. Y nosotros no lo podemos consentir", ha manifestado.

Álvarez ha valorado el buen momento económico que vive España, "estamos mejor que ningún país europeo" y ha defendido "la unidad, la valentía y la constancia" para seguir avanzando en materia de igualdad. "La sociedad no es ni más justa, ni más igualitaria, ni más estable, ni podemos avanzar hacia el progreso si no somos capaces de que las mujeres nos integremos en igualdad de condiciones", ha subrayado.

Por su parte, la hija de Ana Paula Montero, Paula Jerez Montero, ha destacado de su madre que "nos hizo ver que la defensa de la igualdad hay que demostrarla con el ejemplo". "Hablando y expresando ideas innovadoras hasta los contextos más grises con valentía y haciendo que todo el mundo alrededor suya la viera como un ejemplo a seguir. El que yo he seguido y seguiré toda mi vida. Agradezco que la reconozcáis con este premio ni más ni menos que con el nombre de Carmen Olmedo. Qué honor. Muchas gracias", ha señalado durante su intervención en el acto.

De igual forma, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado de las premiadas que han sido "mujeres empoderadas, mujeres que habéis sido poderosa dentro de la organización, dentro de las instituciones y, por tanto, habéis sido ejemplo tanto para mujeres como para hombres del Partido Socialista de cómo hay que ejercer esa igualdad y cómo hay que defender la igualdad entre hombres y mujeres".

De Ana Paula Montero ha destacado que "ha sido un ejemplo de la defensa y de la lucha por el Estado del bienestar y, sobre todo, por darle protección a los más vulnerables". Magdalena Álvarez ha asegurado que "ha sido la auténtica protagonista del impulso de esta provincia de Málaga". "Eso te lo tenemos que reconocer siempre entre todos. Por eso te atacan, Magdalena. Por eso la derecha te ataca", ha añadido.

Aguilar ha considerado que "tenemos que comprometernos todos a luchar de nuevo por la igualdad, de nuevo a que la vergüenza cambie de acera, como decía Carmen Olmedo, porque ahora nos dirán que ser feminista es 'woke', que luchar por la igualdad es 'woke', que las el asociacionismo feminista son chiringuitos en los que se colocan gente y en los que se tira el dinero". "El PSOE tiene que estar ahí, en la defensa nuevamente de la de la igualdad", ha agregado.

Por último, la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, ha defendido que estos premios Carmen Olmedo "son más necesarios que nunca" porque "estamos buceando hoy en día en una ola involucionista y reaccionaria que pretende devolvernos a las mujeres a los tiempos de nuestras abuelas".