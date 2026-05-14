Málaga acoge la jornada 'Desafíos y oportunidades para las empresas en el contexto geopolítico actual' - CESUR

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, ha celebrado este jueves en el Uppery Club de Málaga la jornada 'Desafíos y oportunidades para las empresas en el contexto geopolítico actual'. El encuentro ha contado con la ponencia magistral de Pablo de Ramón-Laca, presidente ejecutivo de Cesce, que ha presentado una radiografía detallada de la "mutación global" que atraviesa el orden internacional.

Durante su intervención, De Ramón-Laca ha destacado que "nos encontramos ante un cambio de era caracterizado por la desoccidentalización mundial", donde el eje comercial se ha desplazado hacia China. Según los datos presentados, "el número de conflictos armados y las restricciones al comercio global se han multiplicado en la última década, dando paso a una etapa de proteccionismo y fragmentación comercial".

El presidente ejecutivo de Cesce ha analizado los "motores de la transformación" y ha señalado especialmente el ascenso de China y la actual administración estadounidense como "disruptores clave".

Así, Pablo de Ramón-Laca ha indicado que "la multipolaridad, el proteccionismo y la inestabilidad no son anomalías pasajeras, son el nuevo normal", pero ha dejado un mensaje de confianza al señalar que "la incertidumbre, con información se puede convertir en un riesgo gestionable". "La diversificación de mercados, el fortalecimiento de cadenas de suministro y la cobertura de riesgos políticos y comerciales permiten convertir el riesgo en ventaja competitiva", ha agregado.

MERCADOS DE FUTURO Y RESILIENCIA EMPRESARIAL

Tras la ponencia, se ha celebrado un coloquio moderado por José Manuel González, presidente de Cesur, en el que se han abordado las preocupaciones directas del empresariado andaluz.

Ante la pregunta sobre qué zonas ofrecen mayor confianza, se ha analizado el papel de latinoamérica bajo la nueva influencia de la Doctrina Monroe y las oportunidades que, pese a la incertidumbre, siguen presentando nodos de estabilidad en el Sudeste Asiático.

Asimismo, el presidente de Cesce ha valorado los acuerdos comerciales que está alcanzando la Unión Europea con distintos países y zonas geográficas por su seguridad y la capacidad de las empresas españolas de acceder a nuevos mercados.

González y De Ramón-Laca han coincidido en que, "pese a los vaivenes comerciales y las guerras, las cifras positivas de exportación de las empresas malagueñas y andaluzas demuestran una madurez y preparación superior a crisis anteriores", aunque han advertido que la "autocracia creciente" y el "rearme global obligan a no bajar la guardia".

La jornada ha concluido con la idea de que la Unión Europea se encuentra en una "encrucijada" donde "el liderazgo en valores y la búsqueda de autonomía energética y tecnológica serán determinantes para mantener la competitividad frente a las grandes potencias".