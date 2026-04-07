Málaga acogerá el 8 de mayo el Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible

Cartel de reconocimientos a los TOP 50+1 Inspiradores - TURISOS2026

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá en mayo el Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible #TuriSOS2026, un punto de encuentro para el impulso del turismo, la cultura, la gastronomía, la inclusión, la difusión y la innovación, que tiende un puente entre España, otros países de Europa, y los principales países de América Latina.

Creado y organizado por Málaga es Mundial-Viajar es Mundial, el VII Foro TuriSOS, que se celebrará el 8 de mayo en el auditorio del Museo Carmen Thyssen de la ciudad, contará con más de 21 ponentes de más de 15 nacionalidades, quienes profundizarán en diversas temáticas.

Entre otras se abordará la resiliencia de las agencias de viajes; la Inteligencia Artificial, innovación y tecnología; la cultura como motor del turismo todo el año; el turismo de lujo, deportivo, de bienestar y de aventura; el astroturismo y gastroturismo: Tendencias y Experiencias; el turismo con Mirada de Mujer; medios de comunicación y el turismo; Tenerife, el lugar que despierta emociones; y Finlandia, el país más feliz y sostenible del mundo.

Asimismo, como antesala, el día 7 de mayo, se entregarán por tercer año consecutivo, los 'Reconocimientos a los top 50+1 Inspiradores' Europa-Latam al grupo de profesionales que "destacan por la resiliencia, el talento y el compromiso para dar lo mejor de cada sí cada día".

La lista de 50 personalidades de distintos ámbitos, precisan desde la organización, "es una forma de gratitud a las 25 mujeres y a los 25 hombres que son los líderes que inspiran el futuro, más una Asociación, ViendoTEntiendo, que acudirá de México a buscar su premio".

Se trata de María Fernanda Álvarez, directora general de Turismo de la Ciudad de Santa Fe, Argentina; David Campano-Country, manager en España e Italia de Visit Finland; María José Andrade Alonso, directora Mujeres Valientes; Juan Castro, jefe de Fútbol Internacional de Diario Marca; Eva Ballarin, estrategia en Turismo & Hospitality; Carlos Cha, CEO de Mandarin Centers Institute; y Lucía Bellocchio, Founder & CEO en Trend Smart Cities.

Asimismo, Juan Cruzado Ríos, presidente de la Fundación Juan Cruzado; Silvia Bellisco Martin, LinkedIn Top Voice; José Ramón Cuesta Pomare, Ceo Aceite Solidario; Celiana Carreño Hernández, Technology & AI Executive; Norman Devaux, Student of Leadership & AI Ethics; Nuria Cavia Santos, cofundadora de Deleite Wear; Víctor Fernández Morales, Ceo La Buena Huella; y Belén Collantes, gerente Casa Ronald McDonald de Málaga.

También Guillermo Fesser, periodista; Marina Colunga, directora Comercial de Iberia para América Latina; David Hernández Pumarega, Ceo Pangea CEO The Travel Store; Roxana Falasco, experta en youtube; Juan Daniel Núñez, fundador Smart Travel News; Vivian García Villavicencio, CEO y fundadora de Marcas que Enamoran; y David Padrón Marrero, profesor e investigador en sostenibilidad y vicepresidente segundo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, Francisca García Moreno, CEO Hoteles Casa 1800 Granada, Sevilla y Córdoba; Javier Peña-Fundador de HOPE; Nita Macía, directora del Clúster de Turismo Sostenible de Aragón; Diego Pérez Barroso, director Comercial en Hotel Martin Alonso Pinzón; Lidia Martínez Montoro, autora del libro 'Equipos Sostenibles'; Miguel Ángel Pérez Laguna, director de Comunicación, Desarrollo y Marketing Digital; Eva María Mora Valentín, directora del Centro de Investigación de Estudios Turísticos (Cietur); Ángel Recio, delegado de El Español de Málaga, y Lorena Moya Zurita, director Coris del Ecuador.

Jorge Robles del Salto, presidente de Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET); Helena Olcina, presidenta de Sinergias Club Internacional; Moisés Rodríguez, presentador Canal 24 horas TVE; Guadalupe del Carmen de la Peña González, #1 HR Influencers España 2025; Angel Rielo, feliciólogo; e Isabel Pérez Alcántara, founder Alcantara Marketing & Consulting.

También Juanma Romero, periodista; Silvia Rial Fuertes, responsable de Sostenibilidad Corporativa Pacto Mundial de la ONU España; Vicente Romero, fundador & Presidente de CIDH; Paloma del Río, pionera del Periodismo Deportivo; Manuel Rus Rufino, delegado EFE Andalucía; Sandra Sánchez, campeona olímpica de Karate (2020), bicampeona mundial (2018 y 2021) y siete veces campeona europea; Juanjo Sánchez Vidal, sumiller-Formador-Comunicador del Vino; Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias; Fran Serón, Ceo Tour10; Antonia Varela, directora Fundación Starlight; Roberto Torregrosa, presidente ACPT Y AEDH Cataluña; Belén Viloria, TED Member & TEDx Ambassador; Edgar Weggelaar, Ceo Queer Destinations y (50+1) Asociación ViendoTEntiendo (México).

Los interesados en asistir el 8 de Mayo, al VII Foro TuriSOS 2026, pueden inscribirse gratuitamente hasta completar aforo en https://bit.ly/4tz60kt.