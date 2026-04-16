Con Málaga advierte de "11.712 denuncias en dos meses vinculadas a la ZBE"

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha informado de que "la Policía Local ha remitido a Gestrisam 11.712 denuncias relativas a infracciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones" en dos meses y ha acusado al PP de "no haber hecho los deberes en movilidad". En concreto, ha precisado que "durante el mes de diciembre fueron 6.212 denuncias mientras que en enero fueron 5.499 denuncias".

"Estos datos vienen a corroborar lo que ya indicábamos, y es que el equipo de Gobierno del Partido Popular está más preocupado por el régimen sancionador y el afán recaudatorio, que por la movilidad sostenible en la ciudad o poner en marcha una Zona de Bajas Emisiones que tenga, a su vez, herramientas reales y eficaces para que los trabajadores y las trabajadoras puedan desplazarse para ir y acudir a su puesto de trabajo, o tengan aparcamientos disuasorios donde dejar su vehículo si vienen de otros municipios de la provincia", ha agregado.

En suma, ha dicho, "estamos viendo que la Zona de Bajas Emisiones, tal y como la ha diseñado y puesta en marcha el Partido Popular, adolece de toda una serie de medidas en materia de movilidad sostenible que no se han puesto en marcha y que hoy están generando un grave perjuicio, incluso situaciones discriminatorias a determinados colectivos sociales".

De igual modo, Morillas ha subrayado que "han incumplido el compromiso en materia de aparcamientos disuasorios, ya que no hay ni una plaza de aparcamientos disuasorios en la ciudad de Málaga".

"Estamos hablando también de que han generado un enorme perjuicio incluyendo dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones el Campus Universitario de El Ejido, cosa además absolutamente extraordinaria porque no hay ninguna ciudad en Europa que incluya dentro de su Zona de Bajas Emisiones un campus universitario y estamos hablando de que también que dejan fuera de la autorización a los vehículos de las personas con movilidad reducida".

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

Además, la portavoz adjunta de Con Málaga ha señalado que "lo que queremos trasladar con esta iniciativa es que haya una modificación de la Ordenanza de Movilidad para que se atiendan los grandes retos y los enormes problemas que tiene la movilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad en la ciudad de Málaga. Y para esto planteamos cuestiones que son factibles, que son viables técnicamente y que se podrían hacer a partir de mañana".

En primer lugar, Morillas ha señalado la necesidad de "establecer una moratoria en el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones hasta que no se pongan en marcha los aparcamientos disuasorios que he previsto y hasta que no se fortalezca la red de transporte público colectivo, tanto dentro de la ciudad como también en la provincia y en el área metropolitana".

En segundo lugar, ha continuado, "hay que ampliar el periodo transitorio de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones de manera que se pueda garantizar que se ponen en marcha medidas como las que le he indicado anteriormente".

Por otro lado, plantean "sacar del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones la zona universitaria de El Ejido". Asimismo, Morillas ha apuntado que también "hay que establecer un nuevo marco de vehículos autorizados".

Por último, la portavoz adjunta de Con Málaga ha incidido en que "lo que estamos planteando es que para que haya una apuesta real por la movilidad sostenible en la ciudad de Málaga, no puede ser que se ponga en marcha antes el régimen sancionador y que se persiga a los ciudadanos que acceden a la Zona de Bajas Emisiones, mientras que otras medidas que son fundamentales, como los apartamientos disuasorios o como la red de transporte público, ni siquiera se han iniciado los trámites para su puesta en marcha en un plazo razonable".

Por su parte, Trinidad Salcedo, responsable de Medioambiente y Políticas Sociales de CCOO ha declarado que "vamos a apoyar esta moción y vamos a ir al Ayuntamiento a defenderla porque desde CCOO hemos analizado profundamente cómo está planteado en esta ciudad la Zona de Bajas Emisiones y coincidimos con lo planteado por Con Málaga".

Salcedo ha recordado que desde CCOO, "hemos hecho un decálogo de propuestas para presentarle al Ayuntamiento de Málaga pidiéndole la modificación de la Zona de Bajas Emisiones porque Málaga tiene un serio problema de movilidad generado por el problema de emergencia habitacional que tenemos".

"La gente ha sido expulsada de Málaga en los últimos años y se producen más de 193.000 desplazamientos diarios de gente que viene a Málaga a trabajar o a estudiar. De esas personas, un 31% son vehículos de etiqueta B, por lo que pueden ser 64.000 vehículos o más", ha advertido.

En este sentido, Salcedo ha hecho hincapié en que "a partir de finales de este año, esos vehículos que no están aquí domiciliados tampoco podrán entrar y la mayoría coinciden con personas con menos recursos adquisitivos para poder cambiar a un vehículo de etiqueta ecológica. Estamos hablando de personas trabajadoras, estamos hablando de personas estudiantes, estamos hablando de personas que se han tenido que ir de aquí, de Málaga, pero tienen que venir a Málaga, por lo que no se les ha dado una opción real".

Por último, Salcedo ha criticado que "además, el Ayuntamiento de Málaga ha recibido dinero de Europa para poder ponerla en marcha, y lo primero que ha puesto ha sido el régimen sancionador pero no las alternativas como aparcamientos disuasorios donde dejar su vehículo conectado con lanzaderas al transporte público. Un transporte público que sea con una amplitud de horarios y de frecuencia que las personas puedan compatibilizar con sus horarios de estudio o de trabajo", ha concluido.