Málaga Ahora asegura que "no destinará ni un euro al maltrato animal"

Publicado 12/05/2019 16:27:52 CET

MÁLAGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Alcaldía de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha garantizado que su formación "no destinará ni un euro al maltrato animal" y ha enumerado alguna de las medidas de su programa como son la eliminación de toda subvención y apoyo público a la escuela taurina, convertir la perrera municipal en un centro de adopciones o crear una patrulla de la policía local contra el maltrato animal.

Málaga Ahora ha elegido el Parque del Oeste para presentar sus medidas contra el maltrato animal, donde el número 3 de la candidatura, Ángel Rodríguez, ha afirmado que "el jaulario del Parque del Oeste, más parecido a una antigua Casa de Fieras, figura en la página del Ayuntamiento como atracción, y de hecho alberga especies exóticas que jamás comparten hábitat e impropias de nuestro clima, como canguros wallaby a emúes".

Rodríguez ha asegurado que "lo único que justifica el cautiverio animal es su protección y estudio en aras de su bienestar, mientras que esto es un claro ejemplo de maltrato que contraviene toda la legislación".

También ha criticado los sacrificios del centro zoosanitario, toda vez que el Ayuntamiento asumió en esta legislatura el compromiso del sacrificio cero.

"Los datos hablan por sí solos: casi 2.200 perros sacrificados y 2.700 gatos en los últimos tres años", ha lamentado, dejando claro que Málaga Ahora se compromete a convertir el zoosanitario municipal en un centro para la adopción y aumentar los recursos de la protectora de animales. "Málaga Ahora hará que la ciudad cumpla su compromiso de municipio amigo de los animales", han afirmado.

Por su parte, Galindo ha reiterado que Málaga Ahora "garantiza que no destinará ni un euro al maltrato animal", y ha señalado especialmente la lidia: "La tauromaquia en Málaga no se sostiene por el apoyo de los malagueños, sino por el respaldo y el dinero públicos. La mayoría de la ciudadanía sabe que el sufrimiento no es un arte".

También Galindo, hasta la fecha portavoz de Málaga Ahora en la Diputación, ha recordado que esta institución "destina al año más de 130.000 euros a la escuela taurina y que buena parte de la afición que acude a La Malagueta lo hace porque la institución regala las entradas".

El resto de medidas que propone Málaga Ahora han sido enumeradas por Miguel Báez, otro de los integrantes que acompaña a Galindo en la lista. Báez ha garantizado el cumplimento de la Declaración de los derechos animales, de 1978, la eliminación de toda subvención a actos que impliquen menoscabo de la dignidad de los animales y la instalación de parques caninos en todos los barrios. Ha adelantado, a su vez, que Málaga Ahora permitirá que los viajeros usen la EMT con sus animales de compañía.

Además de convertir el centro zoosanitario en un santuario dirigido a la adopción, el programa de Málaga contempla también la creación de la figura del Defensor de los animales y una patrulla de la policía local contra el maltrato, ha detallado.