Málaga avanza en las mesas de prevención en el marco de la coordinación de la Red Nacional de Ciudades Educadoras

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con la concejala delegada de Educación, María Paz Flores, y las presidencias de las cuatro mesas de trabajo desde los ámbitos educativo, comunitario, tecnológico-digital y de hábitos saludables. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga avanza en la constitución de las mesas de prevención en el marco de la coordinación de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). Estas mesas de trabajo abordan la prevención desde los ámbitos educativo, comunitario, tecnológico-digital y de hábitos saludables, en una iniciativa estratégica que forma parte de las acciones que Málaga impulsa como coordinadora de la RECE durante el período 2025-2027, bajo el lema 'Educar para prevenir. Prevenir para educar'.

En este sentido, el Ayuntamiento ha organizado este jueves un encuentro en el que ha participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con la concejala delegada de Educación, María Paz Flores, y las presidencias de las cuatro mesas de trabajo, con el objetivo de reforzar su coordinación, compartir objetivos comunes, avanzar en un diagnóstico compartido y establecer una hoja de ruta conjunta que permita identificar retos prioritarios, poner en valor experiencias de éxito y definir líneas de actuación transferibles a otros municipios de la red.

Las mesas de prevención trabajan desde una perspectiva transversal y complementaria en cuatro ámbitos estratégicos, incorporando la educación como herramienta clave para el bienestar, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Para ello, cada mesa está presidida por expertos de reconocida competencia en el sector educativo, comunitario, tecnológico y de la salud, respectivamente: Carmen Vaquero, decana de Ciencias de la Educación de la UMA; Enrique Vega, presidente de la Federación Central Ciudadana; Sonia Marzo, directora nacional de Habilidades Digitales en Inteligencia Artificial de Microsoft; y Aurelio Rojas, cardiólogo.

En el ámbito educativo, los trabajos se orientan a reforzar el papel de los centros como espacios seguros, de respeto, convivencia y acompañamiento, abordando cuestiones como la salud mental, la erradicación de la violencia, la prevención del abandono escolar temprano y la atención al alumnado más vulnerable. Asimismo, la mesa trabaja en la identificación de experiencias inspiradoras y en la elaboración de propuestas que refuercen la función educativa y social de los centros.

La mesa de 'Prevención Barrio a Barrio' centra su labor en fortalecer la vida comunitaria, la participación juvenil y el relevo generacional, así como en mejorar la comunicación y la interconexión entre asociaciones y entidades. Entre sus objetivos se encuentra la puesta en común de buenas prácticas desarrolladas en los distritos de la ciudad y la creación de herramientas comunes que favorezcan la sostenibilidad de las acciones comunitarias.

Por su parte, la mesa de 'Prevención en un Entorno Tecnológico y Digital' aborda de forma prioritaria la brecha digital y la salud digital, con especial atención a la igualdad de género, la infancia, la adolescencia y las personas con discapacidad. Sus líneas de trabajo incluyen la orientación temprana hacia la tecnología sin sesgos de género, el uso responsable de los dispositivos, la verificación de la información para detectar fake news, la protección de datos y la promoción de referentes femeninos en el ámbito STEM.

La mesa de 'Prevención en Hábitos Saludables' adopta un enfoque integral que distingue entre salud física, emocional y social, abordando cuestiones como la nutrición, el ejercicio físico, la soledad no deseada, las adicciones, la calidad del sueño o la autoprotección. El análisis de las distintas percepciones de la salud según las generaciones y la identificación de referentes y experiencias exitosas constituyen ejes clave de su trabajo.

Todas las mesas comparten una metodología común basada en la identificación de problemas, la definición de retos y la propuesta de soluciones, así como una dinámica de trabajo estructurada en varias sesiones presenciales. Como resultado, se prevé la elaboración de planes de acción de prevención por ámbitos y guías de experiencias, que servirán como material de referencia para el conjunto de ciudades de la RECE y como base para el Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras previsto para febrero de 2027, que organizará Málaga como ciudad coordinadora.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Málaga refuerza su compromiso con una educación entendida como motor de prevención, inclusión y bienestar, alineando las políticas municipales con los principios de la Red Estatal de Ciudades Educadoras y con la estrategia de ciudad que sitúa a la educación como eje central del desarrollo urbano y social.