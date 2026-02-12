Málaga capital, sede de los Campeonatos de Andalucía Universitarios con 2.300 atletas en 12 disciplinas

Archivo - Presentación de los Campeonatos de Andalucía Universitarios en Málaga. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga es desde este 12 de febrero 'Ciudad Andaluza del Deporte Universitario' y acogerá en los próximos días los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) 2026, en los que participarán más de 2.300 atletas de 12 universidades regionales públicas y privadas en diez disciplinas distintas.

Así, durante la presentación este jueves de la presentación de estos campeonatos, se han celebrado el acto simbólico de entrega por parte del rector de la Universidad malagueña (UMA), Teodomiro López Navarrete, al representante del Ayuntamiento, su director general de Deportes, del emblema del Grupo Andaluz de Deporte Universitario, GADU, que así lo acredita.

Hasta Málaga se han desplazado representantes de los servicios de Deportes de las 12 universidades participantes, como son Almería, Cádiz, Córdoba, CEU Fernando III, Granada, Huelva, Internacional de Andalucía, Jaén, Pablo de Olavide, Loyola, Sevilla y Málaga. Todos ellos han asistido a la jornada de presentación y a los sorteos de emparejamiento.

El rector ha conducido este acto de presentación, en el que también han participado el director general de Deportes de la UMA, Cristóbal Moreno; el delegado territorial de Deportes de la Junta, Carlos García; el director de Deportes de la Diputación, Javier Díaz, y Daniel Pérez, director general de Deportes del Ayuntamiento de la capital.

Los próximos días, las instalaciones deportivas de la Universidad, así como otras de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, acogerán competiciones en una amplia variedad de disciplinas, 12 en total, como son ajedrez, baloncesto, balonmano, campo a través, fútbol, fútbol sala, natación y natación adaptada, pádel, rugby 7, tenis y voleibol; en categorías femenina, masculina y mixta --en el caso del excepto Ajedrez--.

El calendario comienza los días 14 y 15 de febrero, en el Complejo Deportivo Universitario, donde se disputarán las competiciones de ajedrez, campo a través, natación y natación adaptada. Un total de 300 deportistas están citados en sus respectivas disciplinas en estas fechas.

Del 17 al 19 de marzo habrá partidos de pádel, rugby y voleibol en el mismo lugar, en el Complejo Deportivo Universitario. Por lo que se refiere a balonmano, se jugará en los pabellones Pérez Canca y Diego Carrasco. El fútbol-sala será en el Centro Inclusivo de Tecnificación de Carranque y Pabellón Tiro de Pichón, mientras que el fútbol 11 tendrá lugar en los campos de El Romeral y Ciudad Jardín y el tenis, en el Club Cortijo Alto.

Los Campeonatos de Andalucía Universitarios "son una oportunidad para competir y también para compartir experiencias, estrechar lazos y reforzar el espíritu de comunidad que define al sistema universitario andaluz", han destacado en la presentación.

En la mayoría de las modalidades que se disputan en Málaga está en juego el título universitario andaluz, además de la clasificación para representar a la comunidad autónoma en los Campeonatos de España Universitarios 2026-CEU 2026.

Precisamente, este año, las universidades andaluzas de manera conjunta organizan los CEU 2026, recayendo en la Universidad de Málaga la organización de la competición de pádel (que a vez servirá como piedra de toque para el próximo Mundial Universitario, que también se celebrará en Málaga en el mes de julio) y escalada.