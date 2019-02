Málaga cierra 2018 con 3.120 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género, 41 de ellas menores

Publicado 25/02/2019 13:48:21 CET

Al finalizar el año había 58 presuntos agresores con pulseras de control y hasta el 30 de septiembre se presentaron 6.043 denuncias

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga cerró 2018 con un total de 3.120 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género en el Sistema de Seguimiento Integral VioGén, cifra levemente superior a la registrada al finalizar 2017 (3.036 casos). Del total, 41 de esos casos correspondían a menores de edad, frente a las 34 adolescentes con seguimiento policial con que concluyó 2017.

Así lo ha informado la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, tras una reunión con la nueva responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Maribel Montaño, encuentro al que también ha asistido la jefa de la citada unidad en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Elena Mendoza.

Tanto Gámez como Montaño han destacado en rueda de prensa el incremento de víctimas menores y han querido visibilizar a las mujeres maltratadas mayores de 65 años, con 71 casos activos en VioGén en Málaga al terminar 2018. Son tres menos que en 2017, aunque la subdelegada ha incidido en que se trata de un segmento de población "muy sensible".

Gámez también ha recordado a Leonor, presuntamente asesinada por expareja en Fuengirola el pasado 12 de enero. "Son 38 mujeres asesinadas en Málaga desde que existen estadísticas, se trata de la provincia andaluza con más casos mortales, y tres menores de edad, además de nueve huérfanos", ha lamentado.

La franja de edad predominante de las víctimas de violencia de género en la provincia es la comprendida entre los 31 y los 45 años, con un 43,78 por ciento de los casos (1.366). Siete de cada diez víctimas son de nacionalidad española (71,66%).

Respecto a los dispositivos electrónicos de seguimiento para controlar a los presuntos maltratadores y evitar que se acerquen a sus víctimas, las conocidas como pulseras, Gámez ha explicado que al terminar el año pasado había 58 en la provincia de Málaga, una más que en la misma fecha de 2017 y ocho más que a finales de 2016.

RECLAMA UNA "CONCIENCIACIÓN SOCIAL PLENA"

La subdelegada ha reiterado la necesidad de denunciar para que se activen todos los recursos institucionales que protegen a las mujeres y a los menores y ha pedido una concienciación social "plena" contra la violencia de género y el machismo.

"No podemos retroceder y no se puede mirar para otro lado. La violencia sobre las mujeres es una lacra que nos afecta a todos: familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. La víctima no puede sentirse sola", ha subrayado Gámez, que ha recordado que apenas un dos por ciento de las denuncias presentadas en la provincia por malos tratos procedían del entorno de la mujer.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el 30 de septiembre de 2018 se presentaron 6.043 denuncias por violencia de género en la provincia de Málaga, levemente por encima de las 5.915 registradas en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las órdenes de protección, entre enero y septiembre del año pasado se adoptaron 754, por debajo de las 829 de 2017, aunque también se incoaron un centenar de expedientes menos para dictar o no esta medida judicial.

PIDE LA ADHESIÓN A VIOGÉN

En su intervención, María Gámez ha hecho hincapié en la "lucha contra el machismo criminal, que es política de Estado para el Gobierno de Pedro Sánchez". De hecho, ha recordado que el Ejecutivo central "ha dado un impulso definitivo" al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Ha actuado con celeridad y eficacia y ha puesto a disposición de las entidades locales hasta 20 millones de euros para prevenir y combatir esta lacra", ha recordado. En el caso de la provincia de Málaga, el Gobierno ha transferido casi medio millón de euros a los ayuntamientos para el desarrollo de proyectos y programas destinados a erradicar la violencia de género.

El reparto de fondos a las administraciones locales, que pueden ejecutarse hasta el próximo 30 de junio, se realiza en función de determinados criterios: Hay una cantidad fija por municipio (689 euros el año pasado) y otra también fija en función del número de habitantes de derecho con arreglo al Padrón municipal vigente a 1 de enero 2017 (0,18 euros por habitante). El remanente del dinero después del citado reparto se distribuye proporcionalmente entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral VioGén.

Por ello, ha solicitado a los consistorios malagueños que no se han adherido aún a VioGén que lo hagan, "no solo porque se benefician de más fondos previstos en el Pacto de Estado, sino también porque mejora la coordinación y el seguimiento y protección de las víctimas". En la provincia de Málaga hay actualmente nueve municipios en VioGén: Archidona, Mijas, Álora, Antequera, Estepona, Málaga, Campillos, Pizarra y Arriate.

Otros indicadores a los que hace seguimiento la red VioGén son las llamadas al 016, el servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico sobre violencia de género, que en 2018 atendió en la provincia de Málaga 2.781 llamadas, frente a las 3.005 de 2017. El 63 por ciento fueron realizadas por la usuaria y el 31 por ciento restante por familiares y allegados.

El servicio ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para las víctimas de la violencia de género) tenía asignados a finales de 2018 en la provincia un total de 349 terminales móviles, que permiten a la usuaria estar en contacto en cualquier momento, las 24 horas del día, con un centro atendido por personal formado para atender sus necesidades. En 2017 fueron 365.