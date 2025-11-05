Con Málaga critica el "oscurantismo" del alcalde con el nuevo proyecto del rascacielos del puerto

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este miércoles el "oscurantismo" del alcalde, Francisco de la Torre, con el nuevo proyecto del rascacielos del puerto.

"Hemos podido conocer que, por parte de la Autoridad Portuaria, se ha elevado el proyecto definitivo a Puertos del Estado sin que haya pasado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ni por el Ayuntamiento, y lo que es más grave, sin que se haya hecho público", ha añadido.

Así, Morillas ha señalado que "estamos ante una vulneración clara del derecho a la información, a la transparencia y ante un ejercicio de oscurantismo por parte de la autoridad portuaria y del alcalde sin precedentes".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha criticado que "es absolutamente deleznable que un proyecto urbanístico especulativo y con un terrible impacto paisajístico y patrimonial y con una gran oposición social ha tenido, llegándose a presentar más de 1.400 alegaciones al proyecto, se mantenga guardado en un cajón y se haya elevado a Puertos de Estado sin que la ciudadanía malagueña haya podido conocerlo".

Por esto, ha exigido a De la Torre que, "en su calidad de alcalde y de miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, haga público el proyecto".

"Queremos tener toda la información porque sospechamos, y mucho nos tenemos que, si se está gestionando con este oscurantismo el proyecto del rascacielos del Puerto es porque, muy probablemente, vulnere e incumpla principios y requisitos tanto de la normativa de puertos como de la urbanística", ha subrayado Morillas.

En este punto, ha recordado que "por parte del equipo de gobierno del Partido Popular se hizo una modificación del Plan Especial del Puerto para adecuarlo y diseñarlo a medida del antiguo proyecto de este rascacielos. Luego se presentaron unas infografías, que eran un chiste de mal gusto en las que el rascacielos prácticamente no se veía y que apuntaban a que Chipperfield estaba más bien haciendo una labor de Copperfield intentando ocultar el proyecto".

"Ahora bien, lo que sí sabemos es que ese proyecto incrementa la altura del proyecto inicial, con una altura de más 144 metros, más de 30 metros más que el proyecto anterior, así como también incrementa el volumen alcanzando más de 1.000 metros cuadrados".

Por tanto, ha señalado, "estamos ante un proyecto que, no solo está oculto, sino que los pocos datos que conocemos de él, indican que el impacto paisajístico, patrimonial y medioambiental sería incluso mayor al que se presentó con anterioridad".

De igual modo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha exigido al alcalde de la ciudad que "abandone el oscurantismo, que deje de tener este proyecto, lesivo para el interés general de la ciudad, metido en un cajón, y que lo haga público".

Por último, ha asegurado que desde Con Málaga van "a seguir a responder como siempre, con la máxima rigurosidad y la máxima determinación porque tenemos claro que este nuevo mamotreto en un espacio público atenta contra el interés general".

"Lo hemos dicho hasta la saciedad. Debería haberse sometido a consulta ciudadana, pero el equipo de Gobierno se niega a la participación, a la información pública y a la transparencia porque sabe que hay una mayoría social de Málaga que se opone a este atentado medioambiental", ha concluido.