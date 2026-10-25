Con Málaga critica la "pasividad" del alcalde ante la "mala calidad" de los comedores escolares

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha criticado la "pasividad" del alcalde, Francisco de la Torre, ante las "quejas y movilizaciones" de las familias por la "mala calidad" de la comida en los comedores escolares. "¿Dónde está el alcalde cuando las familias y los niños y niñas de Málaga lo necesitan? El silencio de De la Torre ante esta situación es atronador. Mientras las familias salen a la calle para denunciar la comida que reciben sus hijos, el alcalde sigue sin ponerse al frente de una reivindicación que afecta directamente a la salud y al bienestar de nuestra infancia", ha criticado.

Según ha precisado la formación en una nota, Sguiglia ha exigido al regidor que "deje de mirar hacia otro lado" y "centre sus esfuerzos" en los problemas cotidianos de la ciudadanía. "Que deje de estar tan pendiente de la promoción turística y se preocupe de lo que de verdad importa a las familias malagueñas. La alimentación de nuestros niños y niñas es una cuestión de salud pública y de derechos, no un asunto secundario. El alcalde tiene que defender a la gente de Málaga y demostrar que está dispuesto a plantarse ante su propio partido cuando los intereses de la ciudadanía están en juego", ha añadido.

Al hilo, el portavoz de Con Málaga ha reclamado a De la Torre que "llame inmediatamente" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y le exija "medidas urgentes para garantizar una alimentación saludable, suficiente y de calidad en todos los colegios". "Le exigimos al alcalde que llame hoy mismo a Moreno y le diga que esto no puede continuar así. No puede esconderse detrás de que las competencias son de la Junta. Si las familias malagueñas están denunciando problemas con la alimentación de sus hijos, su obligación es implicarse, exigir respuestas y reclamar soluciones inmediatas", ha agregado.

Con Málaga trasladará este debate al Ayuntamiento en el próximo pleno municipal del jueves, en el que presentará una iniciativa con propuestas concretas "para mejorar la alimentación escolar, recuperar las cocinas de los centros educativos y transformar el modelo de gestión de los comedores". La formación defiende que la alimentación infantil "debe dejar de estar sometida a una lógica de negocio y que las administraciones tienen que garantizar directamente que los niños reciban menús saludables y de calidad".

Al hilo, Sguiglia ha anunciado que el próximo jueves Con Málaga llevará al pleno una iniciativa para que el Ayuntamiento se implique en un cambio de modelo que permita recuperar las cocinas escolares y poner en funcionamiento las que aún existen, "avanzando hacia una alimentación de calidad en todos los centros". El concejal ha defendido que la alimentación y la salud de niños "no pueden convertirse en un negocio ni quedar supeditadas a los intereses económicos de empresas privadas".

En concreto, l0a iniciativa planteará que se pongan en funcionamiento todas las cocinas escolares existentes para que la comida se elabore en los propios centros educativos. Asimismo, reclamará que, en los colegios que no dispongan de cocina, se garantice igualmente una alimentación saludable, con productos frescos, de temporada y de cercanía, priorizando la calidad de las materias primas y el cumplimiento de los requisitos nutricionales.

"Nuestra propuesta es clara, todas las cocinas escolares que existen tienen que ponerse en funcionamiento y utilizarse para cocinar en los propios colegios. Y allí donde no haya cocina, la Junta tiene que garantizar igualmente una alimentación saludable, con productos frescos, de calidad y de proximidad. No aceptamos que haya niños que tengan que conformarse con una comida deficiente porque el modelo de contratación resulte más rentable para una empresa. La prioridad tiene que ser la salud de los menores, no el margen de beneficio de quien presta el servicio", ha afirmado.

Asimismo, Con Málaga ha reclamado también que la Junta "investigue las denuncias, refuerce los controles y actúe ante cualquier incumplimiento acreditado de las empresas adjudicatarias". La formación exige que se apliquen las sanciones correspondientes y que se rescindan los contratos cuando concurran las causas legales para ello.

"Si una empresa no cumple las condiciones de calidad exigidas, la Junta tiene que exigir responsabilidades y actuar con contundencia. Y cuando concurran las causas legales, debe rescindir el contrato. La Administración está para proteger los derechos de la ciudadanía, no para proteger los intereses de las empresas adjudicatarias", ha subrayado Sguiglia.

La iniciativa incluirá además la propuesta de que el Área de Educación del Ayuntamiento impulse un informe sobre la situación de los comedores escolares de Málaga capital, mediante reuniones con las asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPAs). El objetivo será "recoger las quejas de las familias, evaluar la calidad percibida de los menús, identificar los problemas de cada centro y elaborar propuestas de mejora que puedan trasladarse a la Junta de Andalucía".

"El Ayuntamiento tiene que escuchar a las familias, conocer qué está pasando en los colegios de Málaga y utilizar esa información para exigir soluciones. No queremos declaraciones vacías ni buenas palabras, queremos compromisos, controles efectivos y un cambio real en la forma de gestionar los comedores escolares", ha indicado.

Sguiglia ha concluido reclamando al alcalde que abandone "la pasividad" y asuma su responsabilidad institucional. "De la Torre tiene que decidir de qué lado está, del lado de las familias malagueñas y del derecho de nuestros niños a una alimentación digna, o del lado de la inercia de un modelo que no está dando las respuestas que las familias reclaman. La salud de la infancia no puede quedar subordinada a los intereses económicos de las empresas ni a los intereses partidistas del PP. Alcalde, actúe, llame a Moreno y exija soluciones. Nuestros niños no pueden esperar más".