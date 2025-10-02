Con Málaga critica "el secuestro de los malagueños" de la flotilla que iba a Gaza

Con Málaga critica “el secuestro de los malagueños que iban en la Flotilla rumbo a Gaza” y exige al alcalde y a la ministra Robles que “hagan lo necesario para proteger su integridad” - CON MÁLAGA

Instan al alcalde y a la ministra de Defensa a que "hagan lo necesario para proteger su integridad"

MÁLAGA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Toni Morillas, ha criticado "el secuestro de los malagueños" que iban en la flotilla rumbo a Gaza y ha exigido al alcalde ya la ministra de Defensa que "hagan lo necesario para proteger su integridad"

"Hoy --este jueves-- todos los ojos están puestos en Gaza, están puestos en la flotilla global Sumud. En la noche de ayer, la flotilla fue atacada por parte del Estado genocida de Israel. Más de una decena de barcos fueron interceptados y más de 200 activistas en labor humanitaria fueron detenidos de manera ilegal, entre los que se incluyen dos ciudadanos malagueños, Manolo García y Rafael Borrego", ha expresado.

La concejala en la oposición ha dicho que "estamos, de nuevo, ante un ataque por parte de un Estado genocida que está cometiendo crímenes de guerra y que ha atacado a esta misión humanitaria de activistas de decenas de países que iban rumbo a Gaza para abrir un corredor humanitario y para exigir que se ponga fin al genocidio y que se produzca, de una vez por todas, un embargo de armas al Estado genocida de Israel. Por fortuna, la dignidad popular se abre paso frente a la barbarie y frente al genocidio y, todavía, hay barcos de la flotilla que siguen navegando rumbo a Gaza".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha señalado que "el alcalde de la ciudad no solo sigue sin condenar el genocidio en Gaza, sino que no ha movido un dedo, ni un solo dedo, para proteger a esos ciudadanos malagueños que van rumbo a Gaza. Por eso, le exigimos que condene el secuestro y la detención ilegal de estos dos ciudadanos malagueños por parte del Estado criminal de Israel, que exija que se pongan en libertad de manera inmediata y que exija, también, que se abra un corredor humanitario".

"El Gobierno de España y la comunidad internacional no pueden permanecer impasibles, no puede seguir habiendo impunidad con un Estado criminal que está siendo denunciado por cometer crímenes de lesa humanidad contra la población palestina. Es una terrible irresponsabilidad la decisión de la ministra socialista, Margarita Robles, retirando el buque Furor. Este buque tenía, y tiene, la obligación de proteger y escoltar a los ciudadanos españoles que aún siguen embarcados en la flotilla y van rumbo a Gaza, por tanto, tiene que permanecer, escoltar y proteger a estos ciudadanos españoles y españolas y tiene que socorrerlos en el caso de que se produzca un ataque", ha criticado.

Morillas también ha apuntado que "este ataque del Estado genocida de Israel se produce en aguas internacionales, por tanto, cuando ataca a un velero en el que navegan ciudadanos españoles, está atacando a España y, por tanto, exigimos, que por parte del Gobierno de España, se pongan en marcha todas las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos y ciudadanas españolas que están siendo un ejemplo de dignidad, como las tantas miles de personas que se están movilizando a lo largo y ancho de nuestro país".

Morillas ha afirmado que "es urgente que se apruebe ya esa Ley de Jurisdicción Universal por parte del Congreso de los Diputados para que se puedan disponer de más herramientas para acabar con la impunidad y para juzgar los crímenes que se están cometiendo".

Por último, Morillas ha recordado que "por eso, en el día de hoy, Málaga se suma a esos centenares de movilizaciones que se van a producir a lo largo y ancho del planeta, exigiendo que se ponga fin al genocidio, exigiendo que se rompan relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel y, exigiendo también, la puesta en libertad inmediata de todos los activistas que en misión humanitaria navegaban rumbo a Gaza. Es imprescindible que se protejan los Derechos Humano y el Derecho Internacional que hoy, de nuevo, el Estado criminal de Israel está vulnerando" concluye Morillas.