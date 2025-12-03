Con Málaga dice que los presupuestos son "de escaparate" y dan la espalda a la vivienda y a los barrios

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado que "el proyecto de Presupuestos Municipales para la ciudad de Málaga de 2026 vuelve a evidenciar una desconexión profunda entre las prioridades del equipo de Gobierno y las necesidades reales de la mayoría social de Málaga". "Son unos presupuestos ficticios, de escaparate, que dan la espalda a la vivienda, a los barrios y a la gente que más lo necesita. Se trata de pura propaganda con inversiones que se repiten, año tras año, y que se trasladan de un ejercicio a otro sin ejecutarse, lo que merma totalmente su credibilidad", ha dicho.

Morillas ha criticado que pese a que el equipo de Gobierno presenta la inversión en vivienda como una prioridad, "ya nadie se cree que este equipo de Gobierno vaya a resolver el problema de la vivienda". "Estos presupuestos no afrontan de manera suficiente, ni eficaz, la emergencia habitacional que sufre Málaga. La inversión en vivienda pública se apoya en gran medida en colaboraciones público-privadas, en promociones a medio o largo plazo y en actuaciones que no garantizan un parque de alquiler público estable, amplio y con precios realmente asequibles", critica.

En materia de vivienda, Morillas ha insistido en que "estos presupuestos no sirven para frenar la subida descontrolada del precio de la vivienda, y es que sin un parque potente de vivienda pública en alquiler, estos números son papel mojado. No existen programas específicos ni dotaciones presupuestarias contundentes orientadas a frenar la subida de los alquileres ni a atender la exclusión residencial, cada vez más creciente".

"El alcalde vuelve a presentar unas cuentas donde prima la propaganda y que están basadas en supuestas propuestas estrella, que más bien deberían llamarse propuestas estrelladas, y grandes proyectos de ciudad que están en el aire y sin garantías reales de que se lleguen a ejecutar, como el proyecto de los rascacielos de Repsol, que saben que no se puede hacer, mientras ignoran la propuesta ciudadana de hacer una gran Bosque Urbano en la totalidad de los terrenos que sirva de pulmón a los barrios de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz", ha criticado Morillas.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha incidido en que estos presupuestos incluyen "proyectos fantasmas que se repiten cada año" como los puentes plaza en el cauce del Guadalmedina, el Auditorio de la Música en el Puerto de Málaga, el Paseo Marítimo de El Palo, el Parque de los Baños del Carmen, el Parque en Frank Capra o la ampliación del Palacio de Ferias. "Esta previsión de inversiones no se la cree nadie", considera.

Morillas ha puesto énfasis al tratar la situación en la que se encuentran los barrios populares apuntando que "vuelven a ser los grandes olvidados, ya que aunque se anuncien incrementos genéricos por distritos, la realidad es que las inversiones son fragmentarias, insuficientes y sin impacto estructural, especialmente en zonas con necesidades de transformación social como Los Asperones o la Palma-Palmilla, pero también en barrios populares como Ciudad Jardín, Las Flores, Miraflores, Carranque, Cruz de Humilladero o Carretera de Cádiz".

"Y es que faltan planes integrales de rehabilitación urbana, equipamientos públicos, zonas verdes, actuaciones sociales sostenidas en el tiempo, mejorar la limpieza y el mantenimiento de los parques públicos. Del mismo modo, estos presupuestos no reflejan una apuesta real por mejorar la limpieza, que sigue siendo muy deficitaria, el transporte público o la movilidad cotidiana de quienes viven y trabajan en Málaga", argumenta.

"Los presupuestos no refuerzan de forma suficiente los servicios públicos más esenciales, como la movilidad o la mejora del transporte público. Las inversiones en movilidad sostenible son limitadas y no resuelven déficits históricos, como la falta de aparcamientos disuasorios, ya que se vuelve a incluir los prometidos en el Martín Carpena y el Arroyo de Totalán, pero se olvidan de los comprometidos para Teatinos y Campanillas", expone. Y considera que las cuentas presentadas por el Gobierno local tampoco incluyen "ni aparcamientos subterráneos asequibles para residentes, olvidándose de La Princesa o los Baños del Carmen".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha criticado que "tampoco se incluyen, o presentan partidas simbólicas, proyectos claves para la ciudad como la ejecución del Plan Especial de Gibralfaro; la mejora y ampliación de la Alcazaba y Gibralfaro, incluyendo la Coracha Terrestres; el Plan de Nuevos Mercados y rehabilitación de algunos de los existentes como el de Huelin, la ampliación suficiente de la plantilla de Policía Local y Bomberos; el parque fluvial del Guadalhorce o un cinturón verde que nos proteja de las inundaciones y que siga haciendo de Málaga una ciudad atractiva para visitar, pero también para vivir".

Por último, Morillas ha advertido que "lo que sí constará en el próximo presupuesto, tras los nuevos nombramientos del último año, es un aumento en las partidas destinadas a sueldos millonarios de gerentes, directivos y asesores, cuya cifra se aproxima ya al máximo legal permitido, consolidando así un modelo sobredimensionado en asesores y altos cargos que contrasta con la falta de inversión social"