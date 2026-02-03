Con Málaga exige "frenar el pelotazo urbanístico" de Bobby Logan y reclama su uso para equipamiento social

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, - CON MÁLAGA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este martes "el pelotazo urbanístico de la Bobby Logan" y ha asegurado que "hay que paralizarlo. Llevamos años exigiendo junto a los vecinos que se pongan en marcha los mecanismos para expropiar y adquirir esa parcela para que se pueda dedicar a un gran equipamiento social y cultural para el Distrito Este".

Morillas ha criticado que "sin embargo, vemos como el equipo de gobierno retuerce la ley para autorizar el cambio de uso y que una parcela que estaba destinada en el PGOU a dotar de equipamientos al barrio, se acabe destinando a poner un nuevo hotel en este distrito, en un barrio que ya está masificado turísticamente, donde más ha crecido el número de viviendas turísticas y donde, ahora mismo, hay en marcha 15 proyectos de apartamentos turísticos, entre otros, el de Torre de San Telmo que cuenta con una gran oposición vecinal".

Por tanto, ha continuado, "no se entiende que el equipo de Gobierno vuelva a hacer con la antigua discoteca Bobby Logan, lo mismo que ha hecho con el antiguo Edificio de Correos, que es permitir el cambio de uso y, además, autorizar para que haya un incremento de los volúmenes y de la edificabilidad".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha destacado que "estamos hablando de que por parte del equipo de gobierno se ha tolerado algo impensable, permitiendo que el propietario esté durante diez años incumpliendo las obligaciones que tenía, ya que en el PGOU de 2011 se contemplaba que en los cuatro años siguientes debía de desarrollar esa parcela dotándola del equipamiento que le correspondiera".

"El propietario ha estado durante diez años incumpliendo la normativa urbanística y ahora el equipo de Gobierno lo que hace es darle un premio, permitirle que se haga ese cambio de uso para un hotel y tolerar que se incrementen los volúmenes y la edificabilidad", ha añadido.

Por último, Morillas ha exigido que "se paralice este pelotazo urbanístico porque lo que necesita el distrito Este no es más masificación turística, lo que necesita el distrito Este son más equipamientos sociales y culturales para mejorar la calidad de vida del barrio".