Málaga lleva a Dallas la segunda acción de promoción turística de 'De Gálvez 250'

Archivo - El militar Bernardo de Gálvez - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, ha desarrollado en Dallas la segunda acción de la campaña internacional 'De Gálvez 250', tras el arranque celebrado en Miami el pasado 17 de abril.

Esta nueva cita se enmarca en la estrategia de promoción de Málaga en Estados Unidos vinculada a la figura de Bernardo de Gálvez y a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En primer lugar, el 22 de abril tuvo lugar un encuentro profesional en el Virgin Hotels Dallas que contó con la participación de 30 agentes de viaje de la red Virtuoso, con el objetivo de posicionar a Málaga como destino premium, difundir el relato histórico de Bernardo de Gálvez y generar oportunidades en el segmento turístico de alto valor.

La acción principal se ha celebrado este pasado jueves, 23 de abril, en el Meadows Museum, con motivo del Día de España. En este espacio cultural, Málaga se ha presentado ante el público general en una jornada abierta, que incluyó actividades vinculadas a la cultura española, propuestas gastronómicas y presentaciones institucionales.

Con esta doble acción, Málaga reforzó en Dallas una estrategia que aúna promoción turística, proyección cultural y fortalecimiento de relaciones profesionales en un mercado prioritario.

LA CAMPAÑA 'DE GÁLVEZ 250' EN EEUU

La campaña 'De Gálvez 250' se llevará a cabo en 16 ciudades estadounidenses, entre ellas Miami, Dallas, Washington, Pensacola, Galveston, San Antonio, Houston, Filadelfia, Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Nueva Orleans, Atlanta y Chicago.

En cada una de estas ciudades se prevé la realización de presentaciones adaptadas al canal profesional y al contexto local, con el apoyo de las Oficinas Españolas de Turismo de Turespaña en Estados Unidos, así como de Turismo Costa del Sol y Turismo Andaluz.

Asimismo, la iniciativa 'De Gálvez 250' se complementará con la plataforma creativa 'Málaga Loves', concebida como paraguas emocional para reforzar el relato del destino en Estados Unidos y abrir la puerta a posibles acciones artísticas, culturales y de comunicación en las distintas ciudades del recorrido.

Por otro lado, han recordado que los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante todo el 2025 reflejan que Estados Unidos se ha consolidado como el primer mercado extracomunitario y cuarto mercado internacional en general para Málaga en número de viajeros hoteleros, con 89.823 viajeros y 186.488 pernoctaciones, y una estancia media de 2,08 días.

Los indicadores del INE indican un crecimiento interanual superior al 11% en viajeros y al 4% en pernoctaciones respecto a 2024, gracias, entre otros factores, a la conexión aérea directa entre Nueva York y Málaga, que opera con vuelos diarios entre abril y septiembre.

Asimismo, han recordado que el mercado estadounidense se convirtió, tanto en junio como en noviembre, en el segundo mercado internacional de la ciudad de Málaga por número de viajeros y pernoctaciones.

CICLO DE CONFERENCIAS

El ciclo de conferencias 'De Gálvez 250' es una iniciativa cultural impulsada por The Hispanic Council, junto al Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemorará el próximo 4 de julio de 2026.

El proyecto tiene como objetivo acercar al público la dimensión histórica, cultural y política del papel desempeñado por España, y especialmente por Málaga, en este proceso histórico, así como proyectar internacionalmente un legado compartido que sigue siendo clave para entender las relaciones entre ambos países.