Málaga.- Málaga acogerá el domingo la 59 edición del Concurso Nacional de Albañilería con 31 cuadrillas participantes

Presentación del 59 Concurso Nacional de Albañilería 'Certamen Manuel Peláez Santiago' en el Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Padre Ciganda, en la barriada de El Palo de Málaga capital, acogerá el próximo domingo, 20 de septiembre, la 59 edición del Concurso Nacional de Albañilería 'Certamen Manuel Peláez Santiago', organizado por la peña El Palustre con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito Este. La competición reunirá a un total de 31 cuadrillas procedentes de distintos puntos del país.

El concejal delegado del distrito, Carlos Conde, y la presidenta de la peña El Palustre, Carmen Peláez, han presentado este lunes los detalles de una cita que, desde hace más de medio siglo, busca poner en valor la maestría y la precisión en el oficio de la albañilería.

Las 31 cuadrillas participantes estarán formadas por un oficial de albañil y un ayudante o peón, que deberán ejecutar simultáneamente un mismo trabajo cuyo contenido será determinado por la comisión organizadora. El primer premio recaerá en el equipo que demuestre una mayor destreza y conocimientos técnicos en la realización de la pieza.

El concurso comenzará a las 8,00 horas con la entrega de los planos a los participantes. Desde entonces, las cuadrillas dispondrán de cuatro horas para completar el trabajo, que requerirá la realización de alguna operación de replanteo y trazado.

La organización facilitará los materiales necesarios, mientras que los participantes deberán aportar sus propias herramientas. Los trabajos se realizarán en un espacio acotado de la plaza del Padre Ciganda y serán posteriormente valorados por un jurado especializado. La entrega de premios está prevista aproximadamente a las 14,00 horas.

El certamen cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración del Colegio de Arquitectos de Málaga, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, la Diputación Provincial, la Federación de Peñas y distintas empresas vinculadas al sector de la construcción.

El ganador del concurso recibirá un trofeo y 6.000 euros en metálico, mientras que el segundo clasificado obtendrá 2.500 euros y el tercero, 1.500 euros. El cuarto premio estará dotado con 1.000 euros.

Además, se concederán cinco accésits, cada uno de ellos dotado con trofeo y 250 euros, así como el Premio Memorial Demófilo Peláez Santiago 'Coraje y Corazón', con una dotación de 600 euros.

También se entregará el Trofeo 'Juan Angulo Zamora-Grupo ANSAN' a la cuadrilla de la provincia de Málaga que logre la mejor clasificación.

El jurado estará integrado por arquitectos, arquitectos técnicos, constructores y el oficial ganador de la pasada edición. Su cometido será valorar la calidad técnica, el nivel de acabado y la precisión gráfica de las piezas, además de interpretar las bases y resolver los posibles imprevistos que puedan surgir durante la competición.

Con motivo de la celebración del concurso, el Colegio de Arquitectos de Málaga ha organizado, como cada año, un certamen para seleccionar el cartel anunciador de la edición.

La propuesta ganadora de este año, titulada 'Atrévete a dar el salto', es obra de Cristóbal Aguiló Domínguez. El diseño presenta el palustre, herramienta característica del oficio, fuera de su contexto habitual y convertido en el elemento central de un reto de grandes dimensiones.

El cartel fue presentado el pasado 19 de julio en la caseta de la peña El Palustre durante la Feria de El Palo 2026. Mientras que las otras dos obras finalistas:'Las partículas elementales', de Juan Alejandro Goñi Uriarte, e 'Imposible', de Isidro Gil Morales, podrán contemplarse hasta el miércoles 17 de septiembre en la sede social de la entidad, situada en la calle Palustre, número 14.