Málaga organiza una jornada para reunir a demandantes de empleo y empresas en el marco de Eracis+

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MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales y la Junta Municipal del Distrito Bailén-Miraflores, celebrará el próximo jueves 26 de marzo el evento 'Conectando oportunidades', que servirá de punto de encuentro entre personas demandantes de empleo, empresas y entidades para facilitar el acceso al mercado laboral y la formación.

Esta iniciativa se llevará a cabo en el marco del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas que se está desarrollando en el marco del programa Eracis+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 y la Junta de Andalucía.

La jornada se desarrollará en la avenida Pedro Salinas de 10.00 a 14.00 horas, donde se habilitará una mesa informativa y de entrega de currículos a empresas colaboradoras como Grupo Maskom, NRSUR, Clece, Claros, Atende Mayores Málaga, Ilunion y OHL entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Además, se ofrecerá información por parte de personal de Eracis+, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) y de entidades como ECCA Social, Dyar, Fundación Marcelino Champagnat, Inpavi y Naim, mientras los centros educativos de la zona mostrarán su oferta formativa y se organizarán distintas actividades, como talleres de reanimación cardiopulmonar. La participación está abierta a cualquier persona interesada sin necesidad de inscripción previa.

A través de esta iniciativa se persigue difundir el programa Eracis+ ofreciendo información para la empleabilidad y encuentros con empresas, además de favorecer la cohesión y dinamización comunitarias.

El Ayuntamiento renovó en 2024 su participación en el programa Eracis+ de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad hasta 2028, con intervenciones en las zonas de Campanillas-Los Asperones-Castañetas, Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal, La Corta, Cruz Verde-Lagunillas, Trinidad-Perchel y Palma-Palmilla, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

MODELO DE TRABAJO

El objetivo es consolidar una metodología y un modelo de trabajo de atención a personas en situación o riesgo de exclusión mediante el desarrollo de estos itinerarios teniendo como referencia de la intervención no únicamente a la persona en sí, sino también a su unidad familiar o de convivencia y a su entorno.

Para la puesta en marcha de este proyecto de inserción, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 2021-2027 y la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento recibió una subvención de 10.182.515,28 euros.

A esta partida se suma los 4.022.132,48 euros de aportación municipal para cubrir la diferencia entre los costes salariales conforme al convenio colectivo vigente de los 51 profesionales --24 de Trabajo Social, 24 de Educación Social y tres de Psicología-- incorporados para este programa que permitirá dar continuidad y consolidar las actuaciones, fines y objetivos logrados durante el primer periodo de ejecución entre 2019 y 2022.