Málaga participa en Washington en los actos institucionales de homenaje a Bernardo de Gálvez

Actos institucionales de homenaje a Bernardo de Gálvez en Washington - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha participado en Washington DC en los actos institucionales de homenaje a Bernardo de Gálvez, en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y del reconocimiento a la figura de este malagueño.

Estas acciones se enmarcan en las acciones de promoción de la iniciativa 'De Gálvez 250' y en el plan estratégico de Turismo dirigidas a reforzar el posicionamiento internacional de Málaga.

La agenda comenzó este pasado jueves, 7 de mayo, con una presentación institucional y un encuentro profesional en el Centro Cultural de España en Washington, organizado por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con la Embajada de España en Estados Unidos.

Durante esta sesión se puso en valor el papel histórico de Bernardo de Gálvez, su vinculación directa con Málaga, así como su potencial para la promoción turística e institucional de la ciudad en el mercado estadounidense.

Al acto, junto a la delegación del área de Turismo, asistió el ministro consejero de la Embajada de España en EEUU, Guillermo Corral Van Damme, así como agentes de viaje y turoperadores de Washington DC y su área de influencia, representantes de asociaciones culturales e históricas de la ciudad de Washington, representantes institucionales locales, profesionales del ámbito turístico y miembros del entorno empresarial turístico y académico.

Para este viernes está prevista la celebración de un nuevo acto ante la estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez, situada junto al Departamento de Estado y próxima a la Embajada de España en Estados Unidos.

La ceremonia oficial, organizada por la Embajada de España, incluirá la recepción de autoridades e invitados, la ofrenda floral institucional y distintas intervenciones de representantes institucionales invitados.

'DE GÁLVEZ 250' EN EEUU

La iniciativa 'De Gálvez 250' se lleva a cabo en 16 ciudades estadounidenses, entre ellas Miami, Dallas, Washington, Pensacola, Galveston, San Antonio, Houston, Filadelfia, Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Nueva Orleans, Atlanta y Chicago.

En cada una de estas ciudades se prevé la realización de presentaciones adaptadas al canal profesional y al contexto local, con el apoyo de las Oficinas Españolas de Turismo de Turespaña en Estados Unidos, así como de Turismo Costa del Sol y Turismo Andaluz.

Asimismo, 'De Gálvez 250' se complementará con la iniciativa artística 'Málaga Loves', concebida para abrir la puerta a posibles acciones artísticas, culturales y de comunicación en las distintas ciudades del recorrido.