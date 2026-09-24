Málaga pide al Gobierno revisar medios antimaltrato y reforzar recursos para garantizar seguridad de las víctimas

Pleno en el Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado solicitar al Gobierno de España revisar las pulseras antimaltrato para evitar que se produzcan más fallos y reforzar los medios telemáticos, con la ampliación de la plantilla de personal técnico y recursos materiales adscritos al Centro Cometa. Todo ello con el fin de garantizar la seguridad de las víctimas.

Además, la moción, aprobada por unanimidad, incluye solicitar en concreto a los ministerios de Igualdad e Interior que asuman responsabilidades por los fallos detectados en las pulseras y encargue una auditoría independiente que evalúe los dispositivos.

También han reclamado la sustitución de los equipos defectuosos y que el Gobierno remita de manera periódica un informe "detallado y transparente" sobre el estado del servicio telemático en la ciudad.

El concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha defendido esta moción del equipo de gobierno del PP, y ha considerado que "la efectividad de la protección debe ser total", por lo que cuando falla la seguridad telemática de las víctimas, que es una competencia del Gobierno de España, "se expone de forma directa a las mujeres, comprometiendo seriamente su seguridad y su integridad física".

Ha recordado que ya hubo problemas en 2024, pero ha añadido que "aún sigue habiendo" disfunciones, de las que la Comisión de Violencia de Género de la Audiencia ya avisó en abril; lo que produce en las mujeres víctimas "incertidumbre". Por esto, ha incidido en que se tomen medidas.

La coportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado que Málaga es la provincia de toda España donde este año se han producido más asesinatos machistas, siete; y ha considerado necesario revisar todo el sistema de protección a las mujeres, aludiendo al "miedo a no ser creídas porque hay un sistema institucional que permanentemente revictimiza a las mujeres".

Ha arremetido contra el PP por cometer "la tropelía" de poner la protección de las víctimas de violencia machista "en manos del consejero, el señor Manuel Gavira, de Vox, con todo lo que implica un partido que niega la violencia machista" y ha criticado la, en su opinión, inacción del Ayuntamiento, animando a participar en la manifestación del 28 de septiembre convocada por el movimiento feminista contra el negacionismo y por los derechos y las políticas públicas.

La concejala de Vox Yolanda Gómez, ha recordando que este Gobierno "que se decía el más feminista de la historia es el que ha soltado violadores a la calle, el que le ha reducido las penas" y ha cuestionado la necesidad del destino de algunos fondos de Igualdad y que la izquierda no se haya pronunciado sobre las mujeres agredidas en Ceuta. "Son feministas de plástico", ha dicho.

Por su parte, la edil del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha criticado las políticas de la Junta en este sentido y ha asegurado que apoyan que se mejoren los recursos, pero ha pedido al Ayuntamiento que "se comprometa en la protección de las mujeres" y se amplíe el presupuesto para esta materia.

VIVIENDA

Un debate más prolongado ha habido en las mociones relativas a vivienda, una de Con Málaga que ha sido rechazada y que planteaba medidas como aplicar el IBI máximo a inmuebles desocupados; y otra de PSOE, que sí ha sido aprobada y que plantea crear una Oficina Aceleradora de VPO e impulsar medidas a favor de propietarios de las viviendas protegidas de calle Garnica para que no pierdan sus ventajosas condiciones de hipotecas, así como reorientar la acción municipal hacia el alquiler social del suelo público.

El debate sobre este punto ha comenzado con testimonios de una persona de avanzada edad con una pensión de 900 euros que ha sido desahuciada y se encuentra "en un banco de la calle"; vecinos propietarios de VPO cuyas llaves esperan desde hace tres años o una madre afectada por la falta de vivienda a precio asequible.

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha afeado al alcalde, Francisco de la Torre, su actitud frente a la tragedia que viven "cientos de familias" por su "inoperancia" y ha confrontado "el modelo especulativo del PP" con una batería de "medidas urgentes y propositivas", a la vez que ha lamentado que el equipo de gobierno intente "camuflar su nefasta gestión con promesas vacías".

Así, ha exigido que se apliquen las soluciones y ha acusado al PP de "camuflar su nefasta gestión con promesas vacías", punto en el que ha asegurado que "en una década el parque municipal de alquiler apenas se ha incrementado en 60 viviendas". "Prometían ustedes miles de viviendas, más de 4.000 en el plan de vivienda 2023-27. No han entregado ni 200", ha afeado.

Al respecto, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha reconocido y pedido disculpas el "retraso injustificado" en las obras de las viviendas de calle Garnica y ha abierto la puerta a una indemnización a los vecinos; al tiempo que ha explicado que se ha contratado con una nueva empresa, que las terminará a finales de octubre; también ha asegurado que se ha negociado con el banco para mantener las hipotecas.

Pomares ha afirmado que "cuando se hacen más de 5.500 viviendas hay incidencias" y ha defendido las actuaciones realizadas y el presupuesto ejecutado en esta materia; asimismo, ha criticado la falta de oferta por parte del Gobierno: "En Málaga cero y mientras, la gente desahuciada".

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, se ha referido al desahucio en Madrid de Maricarmen y ha asegurado que esa imagen "sintetiza justamente lo que estábamos diciendo de cómo el mercado de la vivienda se ha transformado en una selva cuando debería ser un ámbito donde prime la democracia y el bien común", apostando por eliminar los fondos buitres.

"Es importante que se sepa que en Málaga hay miles de 'maricarmenes'. Se producen en esta provincia cuatro desahucios al día, y conocemos muchos casos", ha aseverado Sguiglia.

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha asegurado que "el problema gravísimo de acceso a la vivienda es algo evidente" y ha recordado las medidas propuestas por su grupo, al tiempo que ha lamentado que "tanto el PSOE como el PP han convertido la vivienda en negocio para las administraciones públicas".

ARBOLADO

El Pleno ha aprobado con enmiendas parte de la moción presentada por Con Málaga para continuar con las medidas para conservar y proteger el arbolado urbano, así como seguir actualizando el inventario y protocolos.

El Pleno ha rechazado la moción del PSOE que aludía al "colapso" del modelo del PP tras las caídas de árboles, el cierre de playas por ecoli y la falta de limpieza de los barrios. Los socialistas pedían el cese de las responsables de Medio Ambiente y Playas, por lo que el portavoz socialista ha calificado de "verano horribilis para Málaga", lo que no ha salido adelante.

La coportavoz de Con Málaga también ha sido muy crítica con la gestión al respecto y ha invitado a una reflexión sobre "la centralidad que deben tener los barrios" y los espacios urbanos, ya que ha dicho "está claro que no se ha hecho bien" en conservación de árboles y depuración de aguas. Desde Vox también han pedido explicaciones al respecto.

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha dicho entender la preocupación por los incidentes de caídas de árboles, por la situación de las playas y depuración de aguas; pero ha rechazado "el relato de alarmismo, de inacción, de improvisación" y ha asegurado que hay una "gestión real y tangible", detallando las actuaciones.

Sí ha aprobado las mociones presentadas por el grupo popular sobre medidas del Gobierno para mejorar la gestión técnica del Ingreso Mínimo Vital y una de Vox con enmiendas sobre las obras en la calle la Victoria. Además, ha rechazado las propuestas de Con Málaga y PSOE sobre consultas ciudadanas en decisiones importantes, como la creación de un pulmón verde en todos los suelos de Repsol o la colocación de dos estatuas a la entrada del puerto.