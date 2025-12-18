Con Málaga pide justicia para Haitam Mejri y señala "uso innecesario y desproporcionado de fuerza" en su detención

Nicolás Sguiglia, ha reclamado justicia para Haitam Mejri, vecino fallecido durante una intervención de la Policía Nacional en Torremolinos, y ha señalado la existencia "de un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes". - CON MÁLAGA

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del grupo Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha reclamado justicia para Haitam Mejri, vecino de Málaga fallecido durante una intervención de la Policía Nacional en Torremolinos, y ha señalado la existencia "de un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes intervinientes", a la espera de lo que determine la investigación judicial en curso.

Sguiglia ha expresado su solidaridad y respeto a la familia de Haitam Mejri, sumándose públicamente a su demanda de que los hechos se esclarezcan "hasta el final" y de que se depuren las responsabilidades que correspondan. El portavoz ha insistido en la necesidad de actuar con prudencia debido al procedimiento judicial abierto, pero ha afirmado que, "con la información conocida hasta el momento, existen indicios suficientes para cuestionar la proporcionalidad de la actuación policial".

Las declaraciones de Sguiglia se producen tras la difusión del comunicado de la familia de Haitam Mejri, en el que se afirma que, después del visionado de las grabaciones existentes, quedan descartadas versiones difundidas públicamente como la existencia de un robo, el uso de tijeras como elemento de riesgo o la agresión a los agentes, al no corresponderse con lo que muestran las imágenes. En dicho comunicado, la familia reclama asimismo una segunda autopsia independiente y una retractación pública por parte de las instituciones que difundieron informaciones que consideran inexactas.

El portavoz de Con Málaga ha señalado que "el caso debe servir para abrir un debate público sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, y en particular sobre la utilización de pistolas taser", a la vez que ha recordado que distintos organismos de derechos humanos han advertido de que "estos dispositivos no son inocuos y requieren protocolos estrictos, justificación clara de su uso y medios de intervención sanitaria inmediata como desfibriladores".

Sguiglia ha condenado también "los comentarios xenófobos, racistas y homófobos que han acompañado algunas informaciones sobre el caso, advirtiendo del peligro de asociar comportamientos delictivos al origen o los rasgos de una persona". También ha subrayado que exigir transparencia y responsabilidades individuales no supone un ataque a la policía en su conjunto, sino una defensa del buen hacer profesional y de la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, el concejal de la confluencia de izquierdas ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de solidaridad con la familia de Haitam Mejri, destinada a ayudar a afrontar los costes derivados del proceso judicial, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía malagueña a mostrar su apoyo para que se haga justicia. "Hacemos un llamamiento a la Málaga solidaria para que acompañe a la familia de Haitam Mejri y la ayude a afrontar los costes del procedimiento judicial; es una cuestión de justicia y de humanidad." ha concluido