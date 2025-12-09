Málaga presenta este miércoles su candidatura como sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea

Archivo - Vistas de Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, viaja este martes a Bruselas para presentar este miércoles, junto a las administraciones estatal y autonómica, la candidatura de la ciudad como sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA).

La presentación tendrá lugar el miércoles, día 10, y en la misma intervendrán también el embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso; el promotor de la candidatura, el excomisario de Economía y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Cabe recordar que el Gobierno de España, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, presentó el 27 de noviembre la candidatura de Málaga para albergar la EUCA.

La creación de una autoridad aduanera europea está contemplada entre las medidas incluidas en un paquete legislativo presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023 para mejorar la gobernanza de la Unión Aduanera y servir como motor e impulso de las reformas contempladas.

La sede de la EUCA se decidirá en votación por los colegisladores (Consejo y Parlamento europeos) de acuerdo con un procedimiento de selección tasado y transparente basado en los criterios fijados en una convocatoria pública aprobada el 16 de octubre, que toman en consideración aspectos como las oficinas destinadas a la sede, la conectividad digital y comunicaciones del municipio, su oferta hotelera y el ecosistema empresarial y educativo del entorno, entre otros aspectos, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de Málaga, han presentado candidatura otras ocho ciudades: Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).