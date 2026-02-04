Con Málaga propone crear puntos municipales de apoyo a la regularización de personas migrantes

El concejal portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal portavoz del grupo Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha instado al Ayuntamiento de Málaga a poner en marcha un dispositivo municipal de información, asesoramiento y acompañamiento para facilitar el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes anunciado por el Gobierno central tras el acuerdo alcanzado entre Podemos y el PSOE.

Sguiglia ha calificado esta medida como "una importantísima noticia para avanzar en derechos y en igualdad", y ha destacado que, según estimaciones, en torno a 15.000 personas podrían acogerse a este proceso de regularización en la ciudad de Málaga.

"Estamos hablando de vecinos y vecinas que ya conviven con nosotros, pero que lo hacen en una situación de desigualdad y de falta de derechos. Que puedan regularizar su situación administrativa supone que accedan a derechos básicos de ciudadanía, lo que es una muy buena noticia para la convivencia y para avanzar hacia una ciudad con igualdad de derechos", ha señalado.

El grupo de izquierdas expone que Málaga es una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional del Estado y cuenta con una presencia muy significativa de población migrante. "Sin embargo, miles de personas continúan viviendo y trabajando en la ciudad en situación administrativa irregular, lo que las expone a precariedad, exclusión y vulneración de derechos. Para Con Málaga, esta realidad exige una respuesta activa desde el ámbito municipal".

En este sentido, Sguiglia ha reclamado que el Ayuntamiento de Málaga "ponga todas las facilidades posibles a nivel de información, asesoramiento y cooperación con otras instituciones y con las organizaciones de la sociedad civil" para que el procedimiento de regularización se lleve a cabo "con la máxima agilidad y facilidad posible".

Desde Con Málaga recuerdan que otros ayuntamientos ya han anunciado medidas concretas, como es el caso de Alcorcón, que pondrá a disposición del proceso sus oficinas de información y los datos municipales necesarios, o el Ayuntamiento de Barcelona, que ha activado recursos específicos para el acompañamiento administrativo y social de las personas migrantes. Entre estas medidas se incluye también la facilitación de certificados de arraigo para acreditar la residencia continuada de personas que ya viven en el municipio y cumplen los requisitos del procedimiento.

"Por eso instamos al Ayuntamiento de Málaga a que ponga en marcha un procedimiento específico de apoyo y acompañamiento, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, para que nuestros vecinos y vecinas que hoy se encuentran sin papeles puedan acogerse a este proceso de regularización", ha concluido Sguiglia.