Málaga propone una nueva línea ferroviaria entre la capital y Marbella de unos 47 kilómetros

La demanda sería de 34 y 46 millones de viajeros y el presupuesto depende de las soluciones, pero estaría entre 2.500 y 2.700 millones



MÁLAGA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, han participado en la presentación de un estudio-informe, financiado por Unicaja Banco y elaborado por ARCS, Estudios y Servicios Técnicos y Analistas Económicos de Andalucía, realizado con el objetivo de ofrecer un diagnóstico general e identificar las necesidades, funciones y servicios necesarios para atender la conexión ferroviaria en la Costa del Sol; en concreto, en el tramo entre Málaga y Marbella, como una primera etapa de un recorrido en toda la provincia.

El informe ha concluido que la mejor solución es la construcción y operación de una nueva línea ferroviaria de 47 kilómetros que conecte la actual línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga con Marbella, pasando por el aeropuerto y por los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Mijas. Asimismo, el proyecto prevé la posibilidad de añadir dos ramales de conexiones de unos once kilómetros.

José Alba, de ARCS, ha detallado el estudio y ha explicado que "no estamos ante un proyecto concreto y cerrado de una solución, sino que lo que estamos es ante un estudio que, recopilando informaciones, trata de actualizar y de argumentar los por qué y los para qué".

Así, el informe expone los condicionantes básicos y considera los escenarios futuros para establecer las posibles soluciones para realizar el proyecto de una nueva línea ferroviaria en la Costa del Sol, que complementaria a la C-1 y a las infraestructuras viarias actuales.

Se plantea un nuevo Sistema Integral de Transporte inspirado en el concepto 'Maas', que ofrecería una solución intermodal --buses alimentadores, aparcamientos disuasorios, entre otros-- en la que la nueva línea férrea y las estaciones son el esqueleto y la clave de la funcionalidad de la propuesta.

La propuesta plantea una nueva línea para pasajeros, que no sea alta velocidad pero sí altas prestaciones y para servicios de cercanías y trenes regionales y nacionales. Asimismo, el proyecto contempla la adaptación de la actual línea C1 a condiciones de interoperabilidad con la nueva línea ferroviaria prevista y con la LAV Córdoba-Málaga.

Dadas las características del territorio, la solución propuesta pasa por la ordenación de su desarrollo diferenciando dos partes: tramo Aeropuerto-Fuengirola (con ramal de conexión con la línea AV junto a Campanillas) y tramo Fuengirola-Marbella (con ramal de conexión entre la nueva y la actual en Fuengirola).

Se definen dos tipos de estaciones a lo largo de todo su recorrido que cuenta con ocho en total y que tienen 5,8 kilómetros de distancia media. Así, se plantean las de tipo A con andenes de 200 metros de longitud; y las de tipo B, con andenes de 100 metros de longitud, que únicamente atenderán servicios regionales y de Cercanías. De igual modo, se plantea que las nuevas estaciones se conviertan en lugares de centralidad.

TIEMPOS, TRAZADO, DEMANDA

Con esta solución se alcanzaría tiempos de viaje entre el aeropuerto y Marbella (sin paradas) de 22 minutos, y de 40 minutos entre Antequera y Fuengirola, entre otros.

En cuanto al trazado, se proponen dos posibles soluciones subterráneas (sección con falso túnel o túnel perforado) en la mayor parte del trazado (88%) e ideado para trenes que circulen a una velocidad máxima de 160 km/h.

Por otro lado, el informe incluye una estimación de la demanda de viajeros que podrían utilizar la nueva línea ferroviaria en el año 2032 y que según los estudios realizados podría registrar entre 34 y 46 millones de viajeros.

PRESUPUESTO

El presupuesto previsto variará en función de las dos soluciones subterráneas que propone el estudio. En este sentido, en el caso de que se optara a la construcción de la sección de la vía a través de la ejecución de falso túnel el presupuesto de la operación en todos sus tramos asciende a 2.500 millones de euros.

Por otro lado, en el caso de la construcción de los tramos subterráneos a través del método de túnel perforado el presupuesto de ejecución alcanza los 2.761 millones de euros, ambas sin IVA. En el caso de no llegar a realizarse los ramales de conexión, los costes se reducirían del orden del 10%.

Alba ha señalado que "una idea importante es que la construcción de la infraestructura se haga, a ser posible, sin que moleste a nadie y eso es una ventaja de hacerlo en túnel". Sobre la tramitación y obras, ha hablado de no menos de ocho años, de los que cuatro son trámites y cuatro obras.

Al respecto del plazo de ejecución, Salado ha destacado que "va a depender proporcionalmente de la voluntad política que haya". "Si no hay voluntad política y no se ponen los recursos, esto se puede eternizar o no hacerse nunca", por lo que "lo importante es trasladar esta idea al Gobierno central y si hay voluntad política empezar a trabajar con los estudios pertinentes y poner la financiación sobre la mesa".

Es más, sobre la financiación ha dicho que "no es dinero para lo que se está invirtiendo en otras partes de España, en otras comunidades, en las red cercanías" e, "incluso, se ha hecho un AVE en 40 kilómetros soterrado hasta Asturias". "Técnicamente todo es posible, económicamente todo es posible, porque hay financiación si se tiene voluntad política, y a nosotros corresponderá poner esta idea sobre la mesa para que esa voluntad política se materialice".

Al respecto, De la Torre se ha mostrado convencido de que "el estudio ayudará a que haya voluntad política, porque demuestra la rentabilidad, la utilidad, el efecto económico positivo que tiene; a la hora de comparar con otros, este se coloca muy en cabeza". En cuanto a la financiación, De la Torre hablado también de fondos europeos y se abre la puerta a la colaboración público-privada.

El informe también incluye una estimación de ahorro de 603,1 millones de euros al año en cuestiones ambientales y sociales que traerá consigo la construcción de la nueva línea ferroviaria Málaga-Marbella.

REUNIÓN

Previamente a la presentación, el alcalde, acompañado de la delegada del Área de Urbanismo, Carmen Casero, y Salado han mantenido un encuentro con los alcaldes de los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, la concejala del equipo de gobierno de Marbella Kika Caracuel; y la delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales, en el que los equipos redactores han expuesto el contenido y las conclusiones.

"Esto es un estudio para unir y no para enfrentar a nadie, para sumar las voluntades y los intereses de todas las administraciones", ha apostillado De la Torre.

"Se lo pondremos sobre la mesa al ministro de Transporte, Óscar Puente, para que empiece a trabajar", ha añadido, por su parte, Salado. "Nosotros estamos aquí es para ayudar, para colaborar y para impulsar que este proyecto se ejecute cuanto antes, por la urgencia que tiene de mejorar la movilidad en la provincia", ha dicho.

Ha insistido en que "queremos es que esto sea un reactivo para que la Administración competente empiece a mover ficha, para que el Gobierno empiece a elabora más detalladamente lo que sería el proyecto de ejecución de esta idea".

"Tenemos una acción proactiva". "Nosotros lo que estamos haciendo es ser un catalizador para que no solo se hable de la necesidad del tren en la Costa del Sol, que eso lo tenemos todos claro, sino una idea, empezar a hablar de ella, trabajar y diseñarla definitivamente", ha apostillado, defendiendo que "en este estudio se comprueba que esa vía es factible, es necesaria y es rentable económica y socialmente".