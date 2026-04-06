Con Málaga reclama suspender la Zona de Bajas Emisiones e implantar la tasa turística

Archivo - La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este lunes que "el balance de Semana Santa demuestra que el alcalde debería dejar de trabajar para la patronal turística y hacerlo ya para la gente trabajadora, implantando ya una tasa turística y garantizando soluciones a los problemas de movilidad", por lo que ha pedido suspendar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Morillas ha señalado que "la campaña del PP previa a la Semana Santa con el tema del AVE, se ha demostrado fake, un invento disparatado". Al respecto, ha añadido que "no han faltado turistas, lo que ha habido, por el contrario, es una presencia desorbitada que vuelve a evidenciar que Málaga ciudad tiene un problema grave de masificación y de turistificación salvaje que genera cada vez más inconvenientes a los vecinos y a las vecinas sin contrapartida alguna".

"Muchos malagueños y malagueñas se han quejado durante esta semana de no haber podido disfrutar de su Semana Santa gracias a las calle con el acceso cortado y con todo diseñado y pensado para priorizar al turismo", ha apostillado.

Morillas ha incidido en que "ha habido graves problemas de movilidad que se han visto agravados por la huelga del metro que el Partido Popular ha intentado ocultar sin éxito y por una Zona de Bajas Emisiones que se ha puesto en marcha sin disponer ni siquiera de un aparcamiento disuasorio", ha criticado.

De igual modo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha agregado que "la situación de la ciudad es insostenible porque tenemos un modelo que sigue siendo rentable solo para las grandes empresas del sector turístico, para los propietarios de los pisos turísticos y que constituye un grave problema para el pequeño comercio y para la gente trabajadora".

"No podemos permitir que Málaga se convierta en una ratonera que sigue expulsando a los vecinos y a las vecinas y reemplazándolos por turistas y por cruceristas", ha advertido.

En este punto, Morillas ha subrayado que "la Semana Santa ha vuelto a demostrar que Málaga suspende en movilidad y que no puede esperar más. Hace falta suspender la Zona de Bajas Emisiones hasta que no se disponga de una red de aparcamientos disuasorios y de una red de transporte público eficaz para que no siga siendo la gente trabajadora la que pague los platos rotos del modelo del PP, y hace falta que toda la riqueza que se genera en Málaga se redistribuya".

Por último, Morillas ha señalado que "hay que frenar la turistificación salvaje y hay que empezar por una tasa turística que ni Moreno Bonilla ni Paco de la Torre están dispuestos a poner en marcha".