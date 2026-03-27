Málaga refuerza en Semana Santa horarios de las oficinas de turismo con dos puntos adicionales de información

Archivo - Nazarenos de la hermandad procesionan por las calles de Málaga acompañando al Cristo El Rico - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga pone en marcha su dispositivo especial de cara a la Semana Santa, una de las citas más destacadas del calendario de la ciudad.

Así, un año más, la red de oficinas de información turística se refuerza durante la Semana Santa con dos nuevos puntos: uno en la Alameda Principal y otro en la calle Hoyo de Esparteros, que se incorporan a los ya existentes en la plaza de la Marina y la calle Alcazabilla.

La Oficina de Turismo de la plaza de la Marina abre de 09.00 a 19.00 horas el Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, mientras que del Domingo de Ramos al Viernes Santo el horario se prolongará de 09.00 a 22.00 horas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El punto de información de la Alcazaba (calle Alcazabilla) permanece abierto desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 20.00 horas por la tarde, salvo el Viernes de Dolores, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, cuando el cierre se adelantará a las 18.00 horas.

Por otro lado, en cuanto a los puntos específicos instalados para Semana Santa en Alameda Principal y Hoyo de Esparteros, su horario es el Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Lunes Santo y Martes Santo, de 18.00 a 21.00 horas, y Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo, de 16.00 a 21.00 horas. El Domingo de Ramos, ambos puntos abrirán de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 21.00 horas por la tarde.

En estos enclaves se distribuirán cerca de 200.000 unidades de material promocional, entre las que se incluyen 14.000 ejemplares de un plano itinerario de la Semana Santa 2026, editados por el Área de Turismo. Estos planos recogen de forma sencilla toda la información referente a las cofradías y hermandades de la ciudad.

Este plano incluye distintos códigos QR donde el turista puede descargar la guía de Semana Santa en los diferentes idiomas, así como los horarios e itinerarios de la Agrupación de Cofradías. Por su parte, la guía incluye, además de los recorridos procesionales y consejos para disfrutar la estancia en la ciudad, momentos de especial interés y datos prácticos de los desfiles procesionales, así como información sobre gastronomía, líneas de transporte o puntos de interés de la ciudad.

Esta información está disponible en la web de turismo. En formato digital, estará disponible en cuatro idiomas: español, inglés, alemán y francés.

Junto a esta publicación específica, se ofrecerá el material promocional habitual con la oferta turística de la ciudad, como planos y folletos temáticos o descriptivos, todos ellos también accesibles mediante descarga a través de códigos QR. Este material se hará llegar igualmente a los hoteles de Málaga y a las principales oficinas de turismo de la Costa del Sol.

Finalmente, dentro del total del material promocional, también se ofrecen los itinerarios y programas de Semana Santa editados por otras entidades y empresas, que se estiman en unas 36.000 unidades.

MICROSITE ESPECÍFICO

El microsite específico de Semana Santa en la web del Área de Turismo ya se encuentra actualizado, con información, curiosidades y propuestas alternativas además de las procesiones: https://visita.malaga.eu/es/conoce-malaga/fiestas/semana-san.... Durante los horarios de procesión, la misma web ofrecerá la retransmisión de Canal Málaga TV en streaming, permitiendo seguir la Semana Santa malagueña desde cualquier lugar.

Las redes sociales del Área de Turismo realizarán, como cada año, cobertura fotográfica y audiovisual de las procesiones, al tiempo que difundirán la oferta turística complementaria del destino en estas fechas.