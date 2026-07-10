Estabilizado el incendio de Benahavís (Málaga), aún con 257 personas desalojadas a la espera de volver

Incendio en Málaga
Incendio en Málaga - ÁLEX ZEA
Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 10 julio 2026 21:19
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MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha logrado estabilizar a las 20,30 horas de este viernes el incendio urbano forestal declarado en la tarde de este pasado jueves en la localidad malagueña de Benahavís, localizado inicialmente en Estepona (Málaga).

Cabe mencionar que se da por estabilizado aquel incendio que, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

En contexto, un total de 1.796 personas que fueron desalojadas han regresado ya a sus viviendas, mientras que continúan desalojadas preventivamente 257 personas.

En este incendio, ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7 que permaneció cortada entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

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