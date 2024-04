Malú celebrará sus 25 años sobre los escenarios con un concierto en Starlite Occident el 5 de agosto

MARBELLA (MÁLAGA), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista madrileña Malú volverá a Starlite Occident, en Marbella (Málaga) para celebrar sus 25 años en los escenarios. El público del festival boutique podrá disfrutar de un concierto muy especial repleto de grandes éxitos como 'Toda', 'Blanco y Negro', 'Vuelvo a Verte', 'Diles' o 'A prueba de ti', temas que la han acompañado a lo largo su carrera. Las entradas de este concierto estarán disponibles a la venta desde este viernes 26 de abril.

Malú, cantante y compositora, comenzó su carrera en 1998 con la publicación de su disco 'Aprendiz', con el que se posicionó desde el primer instante en la cima del éxito y que ha sabido mantener a lo largo de estos años. Sus hitos musicales son incontables, y cuenta con más de dos millones y medio de discos vendidos, reconocimientos como la Medalla de Andalucía y diversos premios, datos que la han convertido en una de las artistas españolas más galardonadas.

Desde la organización de Starlite Occident destacan que Malú regresa al festival con un espectáculo único, en el que hará un repaso de los temas más importantes de su carrera y que han marcado un antes y un después en la música de nuestro país.

El cartel de Starlite Occident 2024 ya cuenta las confirmaciones de artistas como Jamie Cullum, Van Morrison, Sheryl Crow, Aitana, Vanesa Martín, Myke Towers, Emilia, Camilo, Keane, The Corrs, Julian Marley & The Uprising, Christian Nodal, Take That, Carlos Vives, Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes, Pablo López, Simple Minds, Tom Jones, Diana Krall, Luis Miguel, Los Secretos y Pedro Capó, Antonio José, Hauser, Miguel Poveda, UB40 ft. Ali Campbell, Nick Carter, Taburete y Lérica, Plácido Domingo, La Oreja de Van Gogh, Paula Mattheus & Marlon, Abraham Mateo & Nil Moliners, Siempre Así, Vanesa Martín, Rels B, Ana Mena y Hombres G.