La Mancomunidad promocionará el destino Axarquía en el mercado nacional en dos jornada técnicas

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VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Axarquía participará como institución pública responsable de la gestión, planificación y promoción turística del destino 'Comarca Costa del Sol-Axarquía' en dos jornadas técnicas profesionales que Turismo Costa del Sol va a desarrollar para el mercado nacional. La primera será en Madrid y Barcelona los días 20 y 21 de mayo y la segunda, en Bilbao, San Sebastián y Santander, del 9 al 11 de junio.

Estas jornadas, con formato networking, están dirigida a agentes de viaje del mercado nacional relacionados con la contratación del destino Costa de Sol y contarán con la presencia de responsables comerciales de la empresa receptiva World2Meet (W2M), que cuenta en la actualidad con más de 160 puntos de venta en España integrando marcas como Azulmarino, World2Fly, W2M Next o Úbico, han informado desde la mancomunidad en una nota.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Jorge Martín, ha explicado que técnicas de la institución comarcal asistirán a estas acciones profesionales para presentar de primera mano las posibilidades y recursos de interés turístico de la comarca ante los profesionales de World2Meet.

Para Martín, este formato de trabajo dirigido a los técnicos profesionales de las instituciones públicas permite el contacto directo con agencias de viajes y un trabajo de manera más precisa al mostrar la diversidad de productos y experiencias disponibles en la comarca". Además, ha dicho que estas jornadas profesionales "aumenta las posibilidades de comercialización del destino en el mercado nacional y favorece las relaciones con el sector empresarial".

La Mancomunidad de Municipios presentará los 31 municipios de la comarca Axarquía Costa del Sol, además de toda la oferta de servicios turísticos de cada uno de los municipios como restaurantes, camping, hoteles, golf, apartamentos, restaurantes, bodegas o guías turísticos, entre otros, que están dados de alta en el Registro de Turismo de Andalucía.

Finalmente, el presidente ha agradecido a Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga la invitación a Mancomunidad Axarquía Costa del Sol participar en esta acción promocional.

Por su parte, el vicepresidente del Área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, ha destacado la importancia de estas acciones dirigidas a técnicos para fortalecer las alianzas estratégicas entre las instituciones públicas y el sector empresarial en pro del desarrollo del sector turístico de la comarca malagueña de la Axarquía.

Atencia ha dicho que estos encuentros técnicos complementan el trabajo que desde la institución responsable de la gestión, planificación y promoción turística del destino 'Comarca Costa del Sol-Axarquía' se hace en las tradicionales ferias de turismo nacionales y tradicionales donde se viene apostando por una promoción sostenible, digital e innovadora.