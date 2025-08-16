Mapa de la Feria de Málaga 2025: Casetas, calles y plano de El Real Cortijo de Torres

MÁLAGA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga 2025, uno de los eventos más esperados del verano en la ciudad, se celebra desde este sábado 16 de agosto hasta el sábado 23 de agosto. Durante su celebración, Málaga se transforma para festejar en dos grandes espacios, pero para disfrutar del evento y orientarse con facilidad, es recomendable llevar un mapa del recinto, para moverse con seguridad y evitar confusiones al buscar una caseta en particular.

La ciudad se divide en dos espacios para celebrar esta fiesta. Por un lado, la Feria del Centro, donde se puede disfrutar del ambiente en las calles y bares del casco histórico, con actuaciones en vivo y numerosas actividades; y por otro, el Real del Cortijo de Torres, el recinto ferial que acoge casetas, atracciones y espectáculos para todos los públicos.

Así, el Real del Cortijo de Torres se convierte en una auténtica aldea efímera desde este sábado. Durante esos días, el recinto acoge 120 casetas distribuidas a lo largo de ocho calles, donde tanto adultos como niños se reúnen para vivir la feria en un ambiente lleno de música y tradición.

Todas las casetas están abiertas al público, lo que permite a los visitantes acceder libremente a las que deseen. Además, el recinto ferial cuenta con una zona de exhibiciones ecuestres, una área de atracciones y un punto móvil de préstamo de material de apoyo para personas con movilidad reducida.

PLANO Y CALLES DEL REAL

El plano oficial de la Feria de Málaga 2025, elaborado por el Ayuntamiento, muestra la distribución de las casetas a lo largo de las principales calles del recinto ferial. La Feria cuenta con dos portadas: la principal, situada en la avenida de las Malagueñas, y una segunda ubicada en paralelo a la calle de las Bulerías. Las principales calles del Real Cortijo de Torres son:

Calle de las Bulerías (Paralela a la portada 2)

Calle de la Jabera

Calle Bailarín Eusebio Valderrama

Calle Cristóbal Ruiz Moreno

Calle de la Bándola

Calle Antonio Rodríguez Sánchez (Casetas de la número 1 al 38 y de la 169 a la 213)

Calle Peñista Rafael Fuentes (Casetas de la número 43 al 126)

Calle José Blánquez 'El Maño' (Casetas de la número 127 al 168)