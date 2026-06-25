Marbella activa el dispositivo del verano, con 55 socorristas en 19 puestos de vigilancia y refuerzo a Policía Local

El Ayuntamiento de Marbella presenta el dispositivo del verano. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha puesto en marcha el dispositivo especial de seguridad y emergencias para la temporada estival, un operativo que estará plenamente activo hasta el 30 de septiembre y que intensificará la vigilancia de los 27 kilómetros de litoral del municipio.

El plan contará con 55 socorristas distribuidos en 19 módulos de salvamento, el refuerzo de la Unidad de Playa de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, además de medios tecnológicos como drones, cámaras corporales y la red municipal de videovigilancia.

El concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, ha subrayado que "este es un trabajo de equipo" y ha puesto el acento en la coordinación entre todas las áreas implicadas. "Desde Semana Santa ya venimos prestando servicio, pero es ahora cuando alcanzamos el mayor despliegue de personal y medios para responder al incremento de población que registra Marbella durante el verano", ha señalado.

Ha explicado que "el operativo se coordina desde la sala de control y mando de la Policía Local, donde confluyen las imágenes de la red municipal de cámaras, los drones policiales, las cámaras corporales de los agentes y la información aportada por los servicios de socorrismo, Protección Civil, Bomberos y el área de Playas".

El edil ha reivindicado la necesidad de que Marbella cuente con una base permanente de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil del Mar. "Somos un municipio con 27 kilómetros de costa, cuatro puertos deportivos, una intensa actividad náutica y una población que supera ampliamente las 400.000 personas durante el verano", ha expresado.

"Esa ausencia obliga al Ayuntamiento a realizar un importante sobreesfuerzo con recursos propios para cubrir esas carencias", ha afirmado Díaz, quien ha destacado que los cerca de 25 agentes de la nueva promoción de Policía Local que actualmente realizan su formación práctica reforzarán durante el verano la vigilancia en las playas "que les permitirá completar su aprendizaje sobre el terreno y, al mismo tiempo, reforzar el servicio en una de las épocas de mayor actividad del año".

Por su parte, la técnico municipal de Playas, María Pueblas, ha detallado que el servicio de salvamento y socorrismo entró en funcionamiento el pasado 1 de junio y permanecerá hasta el 30 de septiembre, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.

Asimismo ha especificado que "presta cobertura a todo el litoral, desde Guadalmina hasta Cabopino, y contará con tres ambulancias ubicadas en San Pedro Alcántara, La Bajadilla y Cabopino y tres motos acuáticas destinadas tanto a labores preventivas como a intervenciones de rescate".

Además, ha avanzado que "este verano se incorpora como experiencia piloto un dron de rescate en la playa de Cabopino, operativo los fines de semana" y ha explicado que "el equipo realiza vuelos preventivos para evaluar el estado del mar y permanece preparado para actuar de forma inmediata en caso de emergencia, lanzando un dispositivo de flotación que facilita el rescate de los bañistas".

El jefe de Protección Civil, Francisco Javier Flores, ha señalado que el servicio municipal reforzará el operativo "con una media diaria de diez voluntarios, que prestarán servicio durante las tardes entre semana y en turnos de mañana y tarde los fines de semana".

También ha recordado que el dispositivo dispone de una embarcación, cuatro motos de agua y una base permanente en la playa de La Bajadilla, además del aumento en dos efectivos diarios del Servicio de Bomberos para apoyar las intervenciones marítimas.

Por último, el jefe de la Policía Local, Francisco Florentino, ha puntualizado que la unidad de playa permanecerá operativa desde este sábado entre las 09.00 y las 21.00 horas en todo el término municipal, desde Cabopino hasta San Pedro Alcántara y ha especificado que "estará integrada por dos oficiales, diez agentes y los policías en prácticas, siempre acompañados por funcionarios de carrera, lo que permitirá incrementar el número de patrullas en función de las necesidades".

Además, ha explicado que las actuaciones se centrarán especialmente en el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Playas, con especial atención a la venta ambulante ilegal; la ocupación indebida del espacio público mediante sombrillas y sillas sin presencia de usuarios, así como al control de los embarcaderos y del alquiler de motos de agua en colaboración con la Guardia Civil.

Asimismo, ha señalado que "el Ayuntamiento continúa ampliando los recursos materiales del cuerpo con la adquisición de nuevas cámaras corporales y ocho quads adicionales para reforzar la vigilancia en el litoral durante todo el año".