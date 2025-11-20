Marbella (Málaga) destina 2,5 millones de euros para acometer la climatización integral de los colegios de la ciudad

El Ayuntamiento destinará 2,5 millones de euros para acometer la climatización integral de los colegios del municipio, según ha anunciado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante la reunión mantenida con los directores de dichos equipamientos. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) va a destinar 2,5 millones de euros para acometer la climatización integral de los colegios del municipio, según ha anunciado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante la reunión mantenida con los directores de dichos equipamientos, en el marco de los fondos otorgados por la Junta de Andalucía para la mejora del confort térmico.

La primera edil ha detallado que esta actuación cuenta inicialmente con una partida de 1,5 millones de euros, que se incrementará con un millón de euros adicional previsto en los presupuestos municipales, y a los 300.000 que aporta la Junta de Andalucía en el caso de los colegios. A todo ello se suman los 1,3 millones que destina el Consistorio a la conservación y mantenimiento de dichos centros de forma anual, según ha recordado Muñoz.

"El objetivo es también convertirlos en instalaciones sostenibles", ha recalcado la regidora, quien ha indicado que durante el presente año se comenzará la instalación de las placas fotovoltaicas en los techos que permitan generar electricidad y, por tanto, ahorrar en consumo eléctrico, y la preinstalación eléctrica necesaria para todos los sistemas de climatización.

Posteriormente, se realizará la compra conjunta de equipos de aire acondicionado, tanto los financiados por el Ayuntamiento como los adquiridos por los propios centros con cargo a los 300.000 euros aportados por la Junta para colegios del total de 800.000 euros, de los que 500.000 se destinan a los institutos.

Esta actuación "abarcará no solo las aulas, como contempla el plan autonómico, sino también los espacios comunes como gimnasios, comedores, bibliotecas y zonas administrativas y, además, se integra en la estrategia municipal de instalación de fuentes renovables, que incluye también las 500 placas fotovoltaicas actualmente en montaje en el Palacio de Congresos, destinadas a suministrar electricidad a diferentes instalaciones municipales", según ha señalado.

"Queremos coordinarlo con los directores de los centros, que todos los aires acondicionados tengan la misma marca y el mismo mantenimiento y sacar una licitación a un coste más reducido", ha resaltado la alcaldesa.

Muñoz ha puntualizado que las inversiones previstas permitirán cubrir no solo las necesidades de climatización, sino también otras mejoras como la instalación de sombras y elementos de adecuación térmica en exteriores, según las demandas trasladadas por la comunidad educativa.