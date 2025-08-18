Marbella (Málaga) envía un operativo de seis bomberos para colaborar en la extinción de los incendios de Ourense

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto con el concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, y el jefe de Bomberos, Medardo Tudela. - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) enviará este lunes un operativo integrado por seis bomberos locales para colaborar en la extinción de los incendios de Ourense.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha mantenido una reunión con el concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, y el jefe de Bomberos, Medardo Tudela, para coordinar los detalles del dispositivo antes de su partida.

Muñoz ha señalado que "nos llena de orgullo contar con un cuerpo que, una vez más, vuelve a demostrar su vocación de servicio público y su gran solidaridad" y ha subrayado que "Marbella no puede permanecer impasible ante la magnitud de la catástrofe que está viviendo Galicia y, por ello, vamos a poner a disposición de las autoridades nuestros medios humanos y materiales para ayudar en lo que se precise".

Asimismo, ha especificado que el contingente, formado por dos mandos y cuatro bomberos, se desplazará con un vehículo ligero y, como ha explicado, "el objetivo es ayudar en las labores de extinción en aquellos puntos que se estimen desde el puesto de mando avanzado de la zona afectada y durante el tiempo que sea necesario".

También ha asegurado que "los servicios de emergencia del municipio no se verán mermados en ningún momento y la cobertura está totalmente garantizada, ya que seguimos en situación de riesgo forestal muy alto", al tiempo que ha resaltado que "esta cooperación es fundamental en la gestión de grandes incendios como los que están asolando la provincia de Ourense".

En este sentido, ha recordado en un comunicado que "la situación actualmente es crítica, con un decena de focos que siguen activos y que ya han arrasado más de 62.000 hectáreas".

La alcaldesa ha indicado que "no es la primera vez que los bomberos del municipio participan en un dispositivo de gran envergadura fuera de la provincia, ya que el pasado mes de noviembre un operativo se desplazó a Valencia para colaborar con los afectados por la DANA".

Por último, ha incidido en que "Marbella es una ciudad altruista y comprometida y nuestros bomberos son un claro ejemplo de estos valores, por lo que estamos seguros de que su experiencia y profesionalidad serán de gran ayuda para los compañeros que luchan sin descanso para combatir el fuego en Ourense".