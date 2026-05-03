Marbella (Marbella) ejecuta una remodelación integral del Polideportivo Paco Cantos con una veintena de actuaciones

La primera edil de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en su visita al Polideportivo Paco Cantos. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) está llevando a cabo una remodelación integral del Polideportivo Paco Cantos que contempla un total de 21 intervenciones destinadas a mejorar el estado general, la funcionalidad y la seguridad del complejo.

La regidora, Ángeles Muñoz, que ha visitado las instalaciones, ha informado de que los trabajos incluyen renovaciones en las pistas deportivas, iluminación, equipamientos y espacios complementarios, según ha precisado el Consistorio marbellí en una nota.

Muñoz ha explicado que este proyecto se enmarca en el Plan de Mejora, Actualización y Modernización de Instalaciones Deportivas Municipales, ha detallado que se ha actuado en tres pistas de tenis, en las de pádel y en tres áreas multiuso adaptadas a diversas disciplinas, al tiempo que se actuado en infraestructuras como la colocación de graderío en el espacio para la práctica del frontenis, porterías, cerramientos para evitar la salida de balones o la aplicación de pintura deportiva específica teniendo en cuenta las diferentes modalidades.

"El objetivo es que los vecinos y los clubes tengan los mejores equipamientos posibles", ha afirmado, punto en el que ha valorado "la constante comunicación con las entidades de la ciudad, que nos trasladan recomendaciones que quedan plasmadas luego en estas inversiones".

La primera edil, que ha remarcado que el Paco Cantos es "uno de los equipamientos deportivos más completos del término municipal", ha apuntado que, igualmente, se han ejecutado trabajos de mejora de graderíos, con actuaciones de conservación y renovación estética, dotación de zonas de sombra en diferentes áreas e intervenciones en espacios complementarios como la cafetería, el frontenis y el rocódromo.

"Dentro de esta planificación también se incluye el estudio de nuevas utilidades para espacios en desuso, entre ellos la posible habilitación de un gimnasio municipal", ha avanzado Muñoz, que ha estado acompañada del concejal del área, Lisandro Vieytes.

El proyecto ha incluido la rehabilitación de la pista de fútbol sala con una intervención de carácter integral que ha incorporado el saneado de grietas y la limpieza de paramentos horizontales y verticales mediante agua a presión en una superficie total de 1.778,18 metros cuadrados, así como la aplicación de imprimación para la fijación de pintura en el pavimento sobre 1.282,50 metros cuadrados. Posteriormente, se ha extendido pintura deportiva antideslizante en la misma superficie, a lo que se ha sumado el marcaje de las líneas reglamentarias y el repintado de graderíos y muro perimetral.