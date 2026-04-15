Marenostrum Fuengirola acogerá el 25 de abril la gira de regreso de 'El último de la Fila'

Gira 'Último de la Fila' en Fuengirola
Gira 'Último de la Fila' en Fuengirola - MARENOSTRUM
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 17:16
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FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El próximo sábado 25 de abril arrancará en Marenostrum Fuengirola (Málaga) la gira que traerá de vuelta a los escenarios a 'El Último de la Fila', un acontecimiento que, desde que fue anunciado por Manolo García y Quimi Portet, ha despertado "una enorme expectación entre el público y la crítica, consolidando el regreso de la mítica banda como un fenómeno sin precedente".

Tras casi tres décadas de ausencia del grupo, el público volverá a disfrutar del directo de una de las bandas "más influyentes" de la historia del pop rock español, marcado por "un sonido muy cuidado, una impecable puesta en escena y su proverbial carisma, así como por su capacidad de conexión con el público", han indicado desde la organización.

Formado en 1985 en Barcelona sucediendo a 'Los Rápidos' y 'Los Burros', 'El Último de la Fila' irrumpió en la escena musical fusionando influencias rock, pop y flamencas.

Con una trayectoria llena de reconocimientos y múltiples discos de oro y platino alcanzaron "un éxito sin precedentes" en España, Europa y Latinoamérica. Desde su separación oficial en 1998, tanto García como Portet han desarrollado sus carreras en solitario.

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