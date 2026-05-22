Marenostrum Fuengirola presenta su edición más ambiciosa consagrando a la Costa del Sol como epicentro musical

De izquierda a derecha Carlos García, Rodrigo Romero, María Soledad Pérez, Ana Mula, Juan Rosas, Gema Domínguez, Ana Bella y Manuel Cardeña en la presentación de Marenostrum Fuengirola - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola, que tiene lugar en el citado municipio malagueño de Fuengirola, se posiciona en 2026 como "uno de los grandes casos de éxito de la música en vivo en escenarios al aire libre ligado al destino2. El ciclo, que celebrará este verano su undécima edición, presenta una programación de 46 días de espectáculos, más de 100 artistas en ambos escenarios, y una previsión de 250.000 asistentes, "confirmando su relevancia como motor cultural, turístico y económico de la Costa del Sol".

Nacido en 2016 como una apuesta estratégica del Ayuntamiento de Fuengirola para proyectar la ciudad en el circuito internacional de la música y los grandes eventos, Marenostrum Fuengirola se ha consolidado, una década después, "como uno de los recintos culturales más singulares y reconocibles de Europa".

El recinto fuengiroleño fusiona música y cultura en un enclave singular e inigualable como lo es la orilla del mar Mediterráneo en el escenario Unicaja y a resguardo del Castillo Sohail, el escenario Fundación Unicaja, uno de los símbolos de la provincia malagueña.

Marenostrum Fuengirola ha presentado oficialmente la programación de su undécima temporada, una edición que contará con cuarenta y seis jornadas de espectáculos ya anunciadas, más de 100 artistas nacionales e internacionales y más de 230.000 entradas vendidas a fecha de hoy.

La edición 2026 ha arrancado cuatro de los seis primeros eventos realizados hasta hoy, con todas sus entradas agotadas: El Último de la Fila; Fito & Fitipaldis; Camela; y Raule, que tendrá lugar este sábado en el castillo. Además, suma otros cinco grandes conciertos agotados: Dani Martín, Aitana, La Oreja de Van Gogh, La Reina del Flow y Alejandro Sanz.

La nueva temporada reunirá a algunas de las figuras más influyentes del panorama musical actual. Desde Alejandro Sanz hasta Lola Índigo, Aitana o Dani Martín, pasando por nombres internacionales como Sting, y referentes imprescindibles del panorama nacional como Pablo Alborán o Pablo López. Un cartel transversal y ambicioso que refuerza la capacidad de Marenostrum Fuengirola para atraer públicos diversos y de distintas generaciones.

Entre los hitos de esta edición destacan el concierto inaugural de la nueva gira de El Último de la Fila después de treinta años sin actuar juntos; la parada de La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia como vocalista; el esperado reencuentro de Los Delinqüentes; o la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce, uno de los acontecimientos internacionales del año.

Por otro lado, han destacado que la versatilidad del recinto permite, además, acoger festivales temáticos que amplían la oferta cultural y consolidan a Fuengirola como destino musical durante todo el verano. Regresan citas como Fulanita Fest, con Fangoria, Natalia Lacunza y Chanel; Sun and Thunder, referente internacional del heavy metal con espectáculos especiales como el único concierto en España de Avantasia; o Cochera Comedy, con Ignatius, Salva Reina, Manu Sánchez y El Monaguillo.

MOTOR ECONÓMICO Y HERRAMIENTA DE POSICIONAMIENTO TURÍSTICO

Más allá de la programación, Marenostrum Fuengirola se ha convertido en un modelo de gestión cultural sostenible. Desde el año 2024 se ha convertido en el primer recinto de España en obtener el Certificado de Huella de Carbono de Aenor, fruto de una estrategia medioambiental transversal aplicada a todas las áreas del proyecto obteniéndolo, de nuevo, la pasada temporada.

Hasta la fecha, el ciclo ha acogido más de 280 eventos, recibiendo más de un millón de asistentes certificados oficialmente, generando un impacto económico que en 2025 alcanzó los 66 millones de euros, según el informe realizado por Relevance Marketing S.L, con un efecto directo sobre el empleo, la hostelería y el tejido turístico local.

En su undécima edición, las previsiones apuntan a una asistencia superior a los 250.000 espectadores, consolidando a Marenostrum Fuengirola como uno de los grandes escenarios musicales al aire libre del sur de Europa y como un elemento clave en la estrategia de posicionamiento turístico y cultural de la Costa del Sol.

A lo largo de su trayectoria, más de 500 artistas de primer nivel han pasado por los escenarios del recinto, entre ellos Jennifer López, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Bob Dylan, Robbie Williams, Rod Stewart, Santana, Rainbow, Marc Anthony, Scorpions, Maluma, Bizarrap, Aventura, Maná, Macklemore o Louis Tomlinson, que eligió Fuengirola para celebrar en 2022 su The Away From Home Festival.