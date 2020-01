Marín cree que la propuesta de Delgado como Fiscal General demuestra que quieren "seguir controlando el poder judicial"

Publicado 13/01/2020 13:45:40 CET

MÁLAGA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado que la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de nombrar a la hasta hoy ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado "lo que viene a demostrar es que pretenden seguir controlando en este caso el poder judicial".

"La separación de poderes debería estar por encima de cualquier otro principio pero parece ser que el señor Sánchez no está por la labor y no es una buena noticia este nombramiento", ha indicado en declaraciones a los periodistas y, aunque ha asegurado que estarán "a la expectativa de cómo desarrolla su labor", ha dicho que teme "que irá en la línea de continuidad de lo que hasta ahora hemos venido presenciando".

Respecto al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que lo conoce y espera que "como andaluz tenga cierta sensibilidad con las necesidades que tenemos en esta comunidad autónoma y que no siga la misma senda del señor Marlaska que durante este año y medio de interinidad no ha tenido la oportunidad, porque voy a ser muy suave, de reunirse conmigo en ningún momento y creo que eso no es la lealtad institucional".

Así, ha dicho que cuando se tienen las competencias transferidas a la comunidad autónoma en materia de justicia "se tiene que contar con el consejero y con el Gobierno andaluz a la hora de poner en marcha cualquier nuevo órgano judicial y sobre todo a la hora de atender las necesidades de nuestros profesionales".

En este caso, ha señalado que "como hay cierta amistad y además es gaditano espero tener la oportunidad de podernos encontrar y hablar de los asuntos que afectan a todos los profesionales de la justicia pero también en lo referente a las infraestructuras y las necesidades de nuevos órganos judiciales y que realmente lo hagamos de forma coordinada", apuntando que a priori no tiene "ningún motivo para desconfiar".