Marín, sobre el Pleno extraordinario impulsado por la oposición: Pretende "provocar un adelanto electoral" en Andalucía

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha criticado este jueves el Pleno extraordinario convocado para este viernes, 28 de enero, en el Parlamento andaluz a instancias de los grupos de la oposición --PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox--, y ha considerado que "va dirigido a tumbar al Gobierno" de PP-A y Cs y a "provocar un adelanto electoral" en la comunidad autónoma.

Así lo ha señalado Juan Marín en una atención a medios en Málaga antes de inaugurar en la universidad una 'Jornada de Regeneración Democrática', y a preguntas de los periodistas sobre la convocatoria de dicho Pleno extraordinario aprobado este miércoles por la Diputación Permanente con los votos de la oposición, y que incluirá las comparecencias de los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

"No he visto una cosa más absurda en todos los días de mi vida", ha dicho el vicepresidente de la Junta sobre la convocatoria de dicho Pleno, en el que no se va a votar "absolutamente nada", y tras lo que ha puesto de relieve que "en 41 años de democracia en Andalucía nunca se ha celebrado un pleno extraordinario en enero porque el PSOE decía que era un mes inhábil".

Ante ello, Marín ha criticado que los socialistas "ahora propongan un Pleno extraordinario para hablar de sanidad y Presupuestos cuando ellos han tumbado" las cuentas que aprobó el Gobierno andaluz para 2022, que "iban con 1.200 millones de euros más para reforzar el personal sanitario de nuestra sanidad pública".

En esa línea, el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos en Andalucía ha insistido en que "esto no lo entiende nadie", y es "una puesta en escena", además de que "va dirigido a tumbar al Gobierno, a provocar un adelanto electoral" en un momento en el que en la comunidad autónoma "tenemos la tasa de paro más baja de los últimos 14 años, estamos liderando la creación de empresas y de autónomos en España", y desde la Junta se están impulsando "reformas que permiten" que la región sea "donde más inversión se lleva a cabo", además de que cuenta "con el presupuesto más alto en sanidad, educación y políticas sociales".

Tras preguntar a la oposición "por qué no se van a una tele y hacen un debate televisivo, que seguro que el consejero va igual", Marín ha puesto de relieve que el titular andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, es "el consejero de todas las comunidades autónomas de España que más ha comparecido ante el Parlamento, en 68 ocasiones en tres años".

Marín ha agregado que un "adelanto electoral" no es lo que les interesa a los andaluces, a quienes lo que "les interesa es que se siga creando empleo, que se les siga facilitando la vida, bajando los impuestos, que haya estabilidad, que estén tranquilos, que tengan unos servicios públicos que les atiendan".

"Eso es lo que les interesa a los andaluces, no unas elecciones en un momento de crecimiento económico y de creación de empleo, de despliegue de los fondos 'Next Generation' cuando empiecen a llegarnos", ha continuado el vicepresidente, quien ha insistido en denunciar que a Vox, al PSOE-A y a Podemos "lo que les interesa es derribar no al gobierno" de PP-A y Cs, "sino el crecimiento económico y la creación de empleo en Andalucía, porque con esos resultados saben que no van a tener nunca oportunidades de gobernar" y, "por supuesto, si estoy aquí no van a entrar ninguno de los tres" partidos en el Ejecutivo andaluz, ha remachado.

A preguntas de los periodistas, Marín ha augurado que dichos partidos de la oposición "van a ir tirando, aflojando, en función de lo que les interese", y en todo caso les ha acusado de estar "riéndose del conjunto de los andaluces".

En esa línea, ha pedido "que alguien me explique para qué va a servir el Pleno de mañana, que no sea un debate que tenemos ya en los medios de comunicación a diario", sobre cuestiones como la contratación o no de más personal sanitario, y ha advertido de que este viernes "hay 109 diputados que se van a tener que desplazar a Sevilla" para asistir a este Pleno, y hay consejeros del Gobierno andaluz, como él, que "vamos a tener que suspender toda la agenda que tenemos de muchos temas importantes, en mi caso, para jóvenes, para ayuntamientos".

"Vamos a tener que hacer una reorganización de todo para que haya un titular diciendo que mañana la oposición pide la dimisión del señor (Jesús) Aguirre", ha criticado Marín para agregar que "no hace falta hacer un Pleno para eso", y poner de relieve que la semana que viene ya se reanudan las sesiones de las comisiones en el Parlamento, y desde los grupos de la oposición "pueden pedir la comparecencia del consejero de Salud" en ellas.

ELECCIONES, "A PARTIR DE QUE TERMINE JUNIO"

Al hilo de este asunto, y sobre la fecha de las próximas elecciones en Andalucía, Marín ha reiterado que "ahora mismo estamos trabajando" desde el Gobierno de la Junta "para completar todo el primer periodo de sesiones" del Parlamento y, "cuando termine junio, pues a partir de ahí, que se convoquen las elecciones, porque lógicamente hay unos plazos que establece la ley, que tienen que ser antes del 27 de noviembre".

"A partir de ese momento, nada más", ha remarcado Juan Marín, quien, no obstante, ha reconocido que el presidente Juanma Moreno dijo la semana pasada "que en febrero empieza el primer periodo de sesiones del año 2022, y veríamos cuál es la actitud, el posicionamiento de los grupos de la oposición, si nos dejaban o no seguir la gestión y, a partir de ahí, valorar la posibilidad de convocar o no elecciones".

